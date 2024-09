Critique du Saturday Night (TIFF) : le film SNL définitif ?

PARCELLE: Dans les quatre-vingt-dix minutes précédant la diffusion en direct du premier épisode de Samedi soir en directun jeune Lorne Michaels (Gabriel LaBelle) tente désespérément d’empêcher NBC de débrancher la chaîne tout en faisant face à un casting, des scénaristes et une équipe en rébellion ouverte.

REVOIR: La comédie serait très différente aujourd’hui si ce n’était pas pour Samedi soir en directL’impact de la série. Les stars de la comédie les plus remarquables des quatre dernières décennies ont émergé de leurs rangs, et près de cinquante ans après sa première, elle reste aussi vitale que jamais. Pourtant, la création de la série elle-même est devenue une histoire presque mythologique, avec le fait connu que le jeune Lorne Michaels a dû surmonter des obstacles insurmontables pour faire partie de la série en premier lieu.

Ce que Jason Reitman Samedi soir Le film a pour particularité de résumer la plupart des grands défis auxquels Michaels a dû faire face en une période de quatre-vingt-dix minutes. C’est une idée qui submerge le public au début en nous plongeant dans un mélange effréné, ce qui en fait sans aucun doute le film le plus propulsif de Reitman. Bien qu’il y ait beaucoup à assimiler au début, quelque chose d’intéressant se produit après environ vingt minutes – comme Michaels lui-même, on commence à s’épanouir dans le chaos.

Il faut cependant noter que Reitman et le co-scénariste Gil Kenan supposent que les spectateurs ont plus qu’une petite connaissance de l’histoire derrière les émissions. Ils ne s’arrêtent pas pour expliquer qui sont des gars comme Michael O’Donoghue, Tom Davis et Al Franken et ce qu’ils représentent pour la série. Ils supposent que vous le savez. Tout cela fait Samedi soir un film qui s’adresse résolument aux fans de la série, qui ressemble presque à une adaptation de l’histoire orale de James Andrew Miller et Tom Shales, « Live From New York », bien que tout le chaos de la première partie du livre se déroule en un peu plus de quatre-vingt-dix minutes.

Ce qui est impressionnant, c’est la facilité avec laquelle Reitman parvient à couvrir beaucoup de terrain malgré le peu de temps dont il dispose. Il a également réuni un superbe casting de jeunes acteurs, qui ont été choisis davantage pour leur capacité à canaliser l’énergie et l’ambiance de certains SNL Les personnages sont plus des gens que des personnes ressemblantes physiquement. Certaines performances sont incroyablement efficaces, avec Dylan O’Brien qui se démarque dans le rôle de Dan Aykroyd, qui semble être un homme à femmes improbable dans les coulisses, en train de flirter avec Rosie Shuster (jouée par Rachel Sennott de Shiva Baby), qui était scénariste dans la série et mariée à Michaels à l’époque.

Une grande partie du drame tourne autour des deux plus grandes stars du moment, Chevy Chase et John Belushi. Les deux sont montrés comme étant à couteaux tirés, Belushi étant un personnage lunatique qui n’apprécie pas qu’on lui donne des directives et refuse de signer son contrat. C’est la représentation de Belushi, interprété par Matt Wood, qui pourrait s’avérer la plus controversée, car il apparaît comme un cauchemar drogué, tandis que son génie comique n’est pas vraiment retranscrit. Il y a tellement d’histoires sur les frasques de Belushi que les gens oublient souvent à quel point il était drôle.

Le film est cependant très efficace pour décrire l’ascension de Chevy Chase dans les coulisses. Les dirigeants de NBC adorent ce beau charmeur et David Tebet, joué par Willem Dafoe et un cadre supérieur de NBC, lui dit : « Tu es un gentil beau et drôle, ça compte pour quelque chose. » En 1975, c’était probablement vrai, et Cory Michael Smith le joue de plus en plus prétentieux, bien qu’il soit toujours un joueur d’équipe à ce stade. Il a une excellente scène où il se bat avec un Milton Berle de passage (JK Simmons dans un superbe caméo) et voit son avenir – pour le meilleur ou pour le pire.

Bien qu’il dépeigne de nombreuses légendes dans les coulisses, le film reste centré sur Lorne Michaels ; avec Les Fabelman Gabriel LaBell a parfaitement su mettre en valeur sa capacité à rassembler des gens incroyablement imprévisibles et sa capacité à être impitoyable – il a notamment refusé d’un ton glacial une demande de Billy Crystal (un Nicholas Podany parfait) dans une scène mémorable. Il faut également noter Cooper Hoffman dans le rôle de Dick Ebersol, l’un des jeunes cadres de NBC qui soutient Michael – jusqu’à un certain point – mais qui est aussi un joueur d’équipe plus pragmatique. Il y a aussi Tommy Dewey dans le rôle de Michael O’Donohue, un personnage à la langue acérée, qui part en guerre contre les normes et pratiques de NBC, Matthew Rhys dans le rôle d’un George Carlin de plus en plus furieux, Lamorne Morris dans le rôle de Garrett Morris, qui a du mal à trouver sa place dans un casting bien fourni, et Kim Matula dans le rôle de Jane Curtain, une femme d’humeur égale. SuccessionNicholas Braun apparaît également dans un double rôle, celui d’un Andy Kauffman étrange et celui de Jim Henson.

Pour un film aussi court, Samedi soir Il y a beaucoup à déballer, car il se passe tellement de choses à chaque seconde. C’est un film quelque peu stressant à regarder, mais son énergie frénétique en fait la parfaite version grand écran de la série, et un film que je suis sûr que la plupart des acteurs de SNL, passés et présents, loueront comme étant assez précis. C’est l’un des meilleurs films de Reitman.