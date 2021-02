Critique du Samsung Galaxy Buds Pro

Samsung a présenté le Galaxy Buds Pro aux côtés de la série Galaxy S21, et après avoir passé beaucoup de temps avec ses derniers et meilleurs écouteurs TWS, il est temps de partager nos découvertes.

Sur le papier, les Galaxy Buds Pro sont parmi les meilleurs écouteurs sur le marché en ce moment, en s’appuyant sur les Galaxy Buds + de premier plan et en ajoutant l’ANC (Active Noise Canceling).

Le nouveau Galaxy Buds Pro ressemble au prédécesseur Galaxy Buds +, mais le boîtier est en fait plus proche de celui du Galaxy Buds Live – carré avec une charnière sur un côté. Les Buds Pro sont vendus en trois couleurs Phantom – Argent, Violet, Noir – et toutes sont spectaculaires.

Il existe trois tailles d’embouts de ruber dans la boîte de vente au détail, mais contrairement aux Buds +, vous n’obtenez pas d’options pour les extrémités des ailes. Cela a causé des problèmes avec l’ajustement pour certains membres de notre équipe, qui ont trouvé le Buds Pro inconfortable pour une utilisation prolongée.

Le confort des écouteurs TWS varie considérablement d’un utilisateur à l’autre et, bien que les trois tailles d’embouts couvrent la plupart des types d’oreille, le fait que la personnalisation soit plus limitée que le modèle sortant n’est pas génial.

Une fois que vous parvenez à nicher les bourgeons dans vos oreilles, la magie s’ensuit. Le menu Noise Controls comprend deux niveaux de réduction active du bruit, faible et élevé, et quatre choix de son ambiant.

L’annulation active du bruit est vraiment une aubaine, et les deux options ont une utilisation pratique – High est pour les zones fortement polluées par le bruit comme les rues ou les supermarchés avec de la musique désagréable. Dans le même temps, Low est un réglage plus doux qui isole les basses lourdes. Gardez à l’esprit que les Buds Pro offrent une excellente isolation passive, donc même sans ANC, le son de l’extérieur était largement bloqué.

Le basculement entre ANC et Ambient Sound se fait d’un simple toucher et maintenez la pression, à condition qu’il soit configuré dans l’application Wear. Le contrôle du volume se fait également par des gestes tactiles.

Les Galaxy Buds sont extrêmement bruyants – nous ne recommandons certainement pas d’écouter de la musique à 100% pendant une période prolongée. Ce sont les écouteurs les plus puissants que nous ayons jamais testés, mais plus important encore, ce sont de loin les meilleurs écouteurs que Samsung ait jamais fabriqués. Le boîtier porte la marque «Sound by AKG», rappelant que la société dispose d’une grande expertise audio à exploiter.

Le fabricant a réalisé l’excellente expérience sonore avec des haut-parleurs 2 voies avec un woofer de 11 mm pour des basses pleines et un tweeter de 6,5 mm avec une faible distorsion – la musique sonne aussi nette que possible tandis que les podcasts sont si détaillés que nous pouvions entendre des détails comme du papier craquant dans le Contexte.

Samsung a également fourni des évents au-dessus de chaque bourgeon qui les aident à sonner moins écho.

Les Galaxy Buds Pro sont également livrés avec trois microphones – un double réseau à l’intérieur pour reconnaître d’où vient la voix et un microphone vers l’extérieur pour effacer le son environnant.

Le Galaxy Buds Pro peut être connecté comme n’importe quel autre écouteur Bluetooth. Néanmoins, ils fonctionneront correctement après l’installation de l’application Galaxy Wearable et du pilote propriétaire (les deux sont disponibles sur Google Play et l’App Store).

Les téléphones Samsung avec One UI et Android 11 peuvent connecter deux paires de Galaxy Buds simultanément, permettant à deux personnes d’écouter la même musique ensemble. Et ils ne doivent pas être les bourgeons Pro – deux paires de bourgeons feront le travail. Il n’y a pratiquement pas de décalage, et un utilisateur peut même utiliser des écouteurs de différentes paires pour voir la différence entre le Pro et le non-Pro.

L’étui Samsung Galaxy Buds Pro est livré avec une capacité de batterie de 472 mAh, tandis que chaque bourgeon détient une charge de 61 mAh. Au total, cela ferait 28 heures de jeu avec ANC désactivé et 20 heures avec ANC activé. C’est une excellente durée de vie de la batterie et avec le boîtier prenant en charge le chargement sans fil Qi et USB-C, vous ne manquerez jamais d’options de recharge.

5 minutes sur un pad standard 5A donnent environ une heure de lecture de musique, tandis qu’une charge complète de 0 à 100% prend environ 60 minutes. Samsung affirme que les écouteurs peuvent jouer de la musique pendant 8 heures sans l’ANC et environ 5 heures avec la fonction activée, mais nous n’avons pas pu faire correspondre ces chiffres lors de nos tests. Nous avons testé les Galaxy Buds Pro avec un Galaxy S20, et ils ont duré un peu plus de 6 heures avec ANC désactivé et environ 4 heures avec ANC activé.

Une fois de plus, nous doutons que quiconque sera à l’aise d’avoir les Buds Pro dans leurs oreilles pendant si longtemps, alors qu’une pause rapide toutes les heures environ rendrait la durée de vie de la batterie pratiquement un problème.

Samsung vend le Galaxy Buds Pro pour 229 € / 199 $, soit 50 € / 50 $ de plus que le prix des Buds + l’année dernière. Cependant, nous pensons que l’argent supplémentaire en vaut la peine, car les Buds sont un excellent ensemble – une longue durée de vie de la batterie avec des options de charge faciles, un son immersif merveilleux et un look tendance.