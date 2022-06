Critique du roi immortel Rao : le premier roman de Vauhini Vara brille

Le Vox Book Club est lié à Librairie.org pour soutenir les libraires locaux et indépendants.

En 1600, la reine Elizabeth I a accordé à un groupe de marchands londoniens le droit exclusif de commerce britannique avec les Indes orientales, ainsi que le droit de faire la guerre, si nécessaire. En 1757, ce qui était maintenant connu sous le nom de Compagnie des Indes orientales a mis la licence à profit, attaqué et finalement pris le contrôle du Bengale moghol, alors l’une des provinces les plus riches de l’un des empires les plus riches du monde.

En remportant cette bataille, la Compagnie des Indes orientales s’attribua le droit de taxer les citoyens du Bengale. Peu de temps après, le mot hindi pour pillage, lut, est entré dans la langue anglaise : loot.

Au fur et à mesure que la Compagnie des Indes orientales prenait le contrôle de l’Inde, elle s’est progressivement transformée d’une mégacorporation précoce en quelque chose de plus proche d’un gouvernement. Il percevait des impôts et en imposait la perception grâce à l’utilisation diligente d’une armée privée. Il a nommé des gouverneurs dans les rangs de sa société qui étaient responsables de l’administration des provinces individuelles.

«Ce serait l’équivalent», a écrit le journaliste Dave Roos, «d’Exxon Mobil forant du pétrole sur la côte mexicaine, prenant le contrôle d’une grande ville mexicaine en utilisant des gardes armés privés, puis élisant un cadre intermédiaire d’entreprise en tant que maire, juge et bourreau. .”

Cela ne vous choquera peut-être pas d’apprendre que ce système de gouvernement n’a pas été bien accueilli par ceux qui sont forcés de vivre sous son régime. Une société n’est responsable que devant ses actionnaires et sa seule responsabilité est de protéger leurs bénéfices. En conséquence, la Compagnie des Indes orientales a utilisé son contrôle de l’Inde non pas pour protéger les personnes qui y vivaient, mais pour transférer massivement la richesse indienne dans les poches britanniques. Un économiste a calculé que la part de l’Inde dans le PIB mondial est passée de 24,4 % à 4,2 % sous la domination britannique.

Alors que les géants de la technologie et les sociétés pétrolières de notre époque continuent d’accumuler régulièrement du pouvoir, plus d’un historien a suggéré que la Compagnie des Indes orientales pouvait fournir un avertissement sur ce à quoi pourrait ressembler leur avenir.

« La Compagnie des Indes orientales – la première grande multinationale et la première à se déchaîner – a été le modèle ultime pour de nombreuses sociétés par actions d’aujourd’hui », a écrit William Dalrymple dans le Guardian en 2015. « Les plus puissants d’entre eux ne le font pas. ont besoin de leurs propres armées : ils peuvent compter sur les gouvernements pour protéger leurs intérêts et les renflouer. La Compagnie des Indes orientales reste l’avertissement le plus terrifiant de l’histoire sur le potentiel d’abus de pouvoir des entreprises – et les moyens insidieux par lesquels les intérêts des actionnaires deviennent ceux de l’État.

Chez Vauhini Vara Le roi immortel Rao, la Compagnie des Indes orientales fournit l’antécédent historique d’un système de gouvernement exécuté par une personne morale connue uniquement sous le nom de Board, une mégacorporation technologique devenue un État dystopique. Lorsque le Conseil prend le contrôle du monde, « les historiens ont noté plus tard qu’il y avait eu beaucoup de précédents historiques », écrit Vara. « Vous pourriez remonter au moins aussi loin, disaient-ils, que la Compagnie britannique des Indes orientales. »

Le premier PDG du conseil d’administration, notre roi titulaire Rao, a grandi dans le sillage vicieux du règne de la Compagnie des Indes orientales. Il est né en 1951, trois ans après la fin de l’occupation britannique de l’Inde, alors que le pays lutte pour reconstruire son économie après des siècles de pillages. King fait partie de la caste des intouchables dalits, mais sa famille est en train de monter. Ils possèdent une ferme de noix de coco appelée le Jardin, construite dans un delta rendu fertile par l’irrigation de la Compagnie des Indes orientales. Maintenant, ils se frayent un chemin dans la classe moyenne grâce à la fois à la ferme et à l’utilisation du nom de famille brahmane Rao.

Dans trois chronologies disposées en chapitres alternés, nous voyons l’enfance de King dans le jardin, de sa conception violente à son adolescence inexpérimentée. Nous le voyons arriver en Amérique dans les années 1960 pour travailler comme ingénieur logiciel, devenant finalement le visionnaire à la Steve Jobs à la tête d’une entreprise technologique appelée Coconut. Et, dans notre cadre narratif, nous le voyons vieillir avec sa fille Athéna, qui est la narratrice aimante, conflictuelle et trahie de l’histoire de la vie de son père PDG.

Sous le règne de King, le Conseil n’est pas techniquement en charge du monde. Le tout-puissant Algorithm King programmé est en charge du monde, et le Conseil administre simplement ses décisions.

« Les besoins des gens – nourriture, eau, énergie, Internet, routes, abris, écoles, hôpitaux, protection, détention », écrit Vara, « seraient satisfaits non pas par une fiscalité et une appropriation complexes, mais avec un modèle innovant où, au lieu de payer des impôts , les gens verraient une partie de leur capital extrait mensuellement, l’Algo déterminant l’investissement le plus efficace des fonds.

L’idée est que l’Algorithme est censé être moins biaisé que les êtres humains faillibles, plus équitable et juste. Mais l’Algo, programmé par des êtres humains faillibles, ne fait qu’institutionnaliser leur biais. Toutes les inégalités existantes sont exacerbées, toutes les pauvretés existantes sont aggravées, toutes les souffrances existantes sont aggravées. Pendant ce temps, le changement climatique est devenu irréversible et le temps de l’humanité est compté.

Le roi immortel Rao n’est pas seulement une parabole économique. Son cœur émotionnel réside dans sa relation père-fille tendue. Nous voyons King chérir Athéna et l’utiliser impitoyablement dans le but de sa propre immortalité, détournant son esprit pour télécharger sa propre conscience. Nous voyons Athéna tour à tour rancunière et tendre, chérissant son père et répudiant ses œuvres, transformant l’histoire de sa propre vie en une arme contre son héritage.

Mais ce qui encadre ce roman de part et d’autre, c’est le commerce, brutal et implacable.

L’héritage de la Compagnie des Indes orientales est que le capitalisme et le colonialisme sont entrelacés, qu’il peut être impossible de les démêler complètement. Dans Le roi immortel Raole nœud ne fait que se resserrer.

