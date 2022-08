Critique du “quartier général secret”: vous savez, pour les enfants

“Secret Headquarters”, des réalisateurs Henry Joost et Ariel Schulman, est essentiellement un film de super-héros conçu pour les enfants – un blockbuster d’action léger et à faible enjeu dans lequel une coterie d’adolescents courageux doit défendre la terre en brandissant un éventail de pouvoirs d’un autre monde . L’histoire est très similaire à “Spy Kids” (2001), le thriller d’espionnage fantaisiste de Robert Rodriguez sur des frères et sœurs préadolescents qui découvrent que leurs parents sont des agents secrets de classe mondiale. Dans ce film, un garçon nommé Charlie (Walker Scobell, “The Adam Project”) en déduit que son père absent (Owen Wilson) mène une double vie en tant que héros ressemblant à Iron Man nommé le Guard. Charlie le découvre après que lui et ses amis soient tombés sur un repaire souterrain sous sa maison; comme dans “Spy Kids”, le parent vétéran trouve rapidement le besoin d’une sauvegarde junior, que les petits enfants intrépides sont trop désireux de fournir.