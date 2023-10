Critique du nouveau film d’horreur mongol

Aberration est le premier Fonctionnalité d’horreur mongole d’obtenir une sortie en salles aux États-Unis – un moment historique pour le réalisateur et co-scénariste Baatar Batsukh, d’autant plus qu’il s’agit son premier long métrage. Le film ne dure que 75 minutes, mais remplit cet espace étroit de un mystère plein de suspense qui change de forme plus d’une fois.

La toute première scène, nous montrant une femme courant frénétiquement à travers une forêt enneigée, établit instantanément que quelque chose de grave va se produire. Et un sentiment de malaise s’accroche à Erkhmee (Erkhembayar Ganbold) et Selenge (Selenge Chadraabal) – la femme du flash-forward – alors qu’ils s’installent dans leur nouvelle maison temporaire, une cabane rustique à deux étages. Il est trop protecteur au point de ce qui ressemble à de la maltraitance, la gardant enfermée à l’intérieur, lui forçant à manger et la harcelant au sujet de la prise de médicaments avec lesquels elle ne veut clairement rien avoir à faire. Elle est changeante, douce une minute et hystérique au point de quasi-hyperventilation la minute suivante. Elle a aussi des bleus qui pourrait provenir de son mari, qui fait presque deux fois sa taille.

Ces éléments inquiètent et intriguent non seulement le public, mais aussi le plus proche voisin du couple ; la région est principalement rurale, mais il est suffisamment proche pour entendre des cris venant de leur maison et n’hésite pas à se lancer dans leur entreprise. D’autres inquiétudes sont soulevées lorsque les amis de Selenge lui rendent visite et remarquent qu’elle semble particulièrement fragile. De plus, elle fait des rêves horribles, permettant à Batsukh, un cinéaste acclamé, d’envahir AberrationLa palette de couleurs sourdes de avec des verts et des rouges cauchemardesques.

Juste au moment où nous commençons à penser que nous avons compris cette histoire et qu’Erkhmee est un méchant, Aberration offre une explication de son comportement et de celui de sa femme qui n’est peut-être pas aussi approfondie qu’elle pourrait l’être, mais ouvre la porte au deuxième acte de plus en plus surprenant du film. En fin de compte, toutes les pièces ne s’emboîtent pas – le point culminant semble précipité, et il y a un personnage en particulier qui aurait besoin de beaucoup plus d’étoffement – ​​mais vous le ferez. pas devinez la torsion jusqu’à ce que Aberration est bon et prêt à vous combler.

Avec un récit aussi épuré, il est difficile pour les téléspectateurs américains de saisir les nuances qui pourraient Aberration ressemble à une histoire d’horreur spécifiquement mongole, à part les moments où les personnages parlent de l’hospitalité mongole. Mais les fans d’horreur peuvent comprendre que même si le contexte culturel peut changer, les frayeurs sont universelles – et c’est toujours bienvenu lorsqu’une nouvelle perspective internationale sur le genre fait son apparition.

Aberration a eu sa première nord-américaine au Festival du film et de la télévision South by Southwest 2023 ; il est maintenant en salles et sortira en VOD et numérique en 2024.

