«White Lie» est quelque peu impropre, étant donné que la fraude que Katie (Kacey Rohl), une jeune étudiante, est en train de commettre est loin d’être sans victime. Ce n’est pas non plus facile: l’effort impliqué pour faire semblant d’avoir un cancer consomme la plus grande partie de son énergie (et toutes les 96 minutes du film). Elle a l’air épuisée, bien que – selon un médecin tordu – pas assez pour convaincre les marques potentielles. Heureusement, c’est un problème que les médicaments amaigrissants peuvent résoudre.

De petite taille et d’aspect gris, «White Lie», écrit et réalisé par Yonah Lewis et Calvin Thomas, est une allumeuse froidement indéterminée. Au lieu d’un troisième acte, ce drame canadien inhabituel continue simplement le sprint désespéré de Katie pour garder une longueur d’avance sur l’exposition et son recalibrage effréné chaque fois que son arnaque est menacée: une demande de subvention nécessite des dossiers médicaux falsifiés; une publication sur les réseaux sociaux exige un contrôle des dégâts paniqué.