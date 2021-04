«Best Summer Ever» est une comédie musicale de lycée. Ce n’est pas «High School Musical» – c’est mieux. Tendre et exubérant, il comprend des décors inspirés de «Footloose» et «Grease», et se sent plus proche de ces films dans l’esprit que de Disney Channel. C’est le genre de film qui vibre avec l’énergie des gens qui l’ont réalisé, dont l’enthousiasme rayonne de l’écran. Les acteurs et les cinéastes semblaient avoir passé un très bon moment à donner vie au «meilleur été de tous les temps». Le regarder m’a rendu heureux.

Dans le film de Michael Parks Randa et Lauren Smitelli (disponible sur demande), Tony (Rickey Wilson Jr.) est le quart-arrière vedette qui aspire en privé à devenir danseur de ballet. Sage (Shannon DeVido) est la fille de hippies marchands de pot dont le style de vie nomade a rendu difficile pour elle de s’installer. Tony et Sage tombent amoureux l’un de l’autre au camp d’été, mais lorsque l’été se termine et que Sage se retrouve à l’école de Tony, les jeunes amoureux sont assiégés par les crises habituelles des films pour adolescents – la pom-pom girl intrigante (MuMu), le rival du football (Jacob Waltuck) , et bien sûr le grand match, dont l’issue repose fortement sur les épaules réticentes de Tony.