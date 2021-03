Contrastant l’innocence aux yeux étoilés de cet objectif avec les mésaventures répulsives du couple en cours de route, le scénario (d’André, Sakurai et Dan Curry) se concentre sur le fait de baigner ses prospects dans autant d’émissions nocives que possible. De faux vomi, de l’urine et de l’éjaculation de gorille giclent sur l’écran alors que nos héros horrifient les clients sans méfiance d’un bar de cow-boy et d’un zoo, illustrant des farces mal fixées sur les abus orificiels et génitaux. La soeur courroucée de Bud (Tiffany Haddish), dont la voiture bien-aimée les deux ont pincée, pourrait être à la poursuite meurtrière, mais elle peut prendre son temps: sa proie n’ira pas très loin avec leur pénis coincé dans un piège à doigts chinois.

