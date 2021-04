Mickey (Sebastian Stan), un DJ, et Chloé (Denise Gough), une avocate, se rencontrent un vendredi soir, mignonnes et complètement écrasées, et se réveillent le lendemain matin nues sur une plage. Ils sont emmenés par des flics vers un compte de la loi embarrassé mais pas terriblement traumatisant. Ces personnages attrayants ont bien dépassé la vingtaine, ce qui, à certains égards, leur donne des cheveux trop vieux pour continuer comme ça. Ce qui fait partie du propos du film, en fait.

Le film raconte plus d’un week-end – il suit la relation sur près d’un an, mais chaque séquence démarre un vendredi et se termine un lundi. Les cinéphiles qui déplorent que le film contemporain soit privé à la fois de romance et de sexe prennent note: le ciment qui maintient ces deux ensemble est un contact physique enflammé, et les scènes de sexe suffisent pour une demi-douzaine de films.

Où se trouvent leurs autres affinités est quelque peu un casse-tête, mais une intoxication fréquente peut rendre de telles questions sans objet. La semi-brochette du réalisateur sur les clichés de la comédie romantique, y compris la vénérable course à l’aéroport, souligne leur inadéquation mutuelle.

Bien que «Monday» ne soit pas aussi tonique que le long métrage précédent de Papadimitropoulos, «Suntan», c’est une image bien observée et bien jouée avec beaucoup de détails acidulés et quelques vraies piqûres dans la queue.

lundi

Classé R pour la sexualité, et en abondance. La langue aussi. En anglais et en grec, avec sous-titres. Durée: 1 heure 56 minutes. Dans les théâtres et disponibles à la location ou à l’achat sur Amazone, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.