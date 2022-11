Critique du livre de Christian Pulisic, “My Journey So Far”

Il y a quelques semaines, la superstar américaine Christian Pulisic a fait des vagues dans les médias avec des citations sur sa relation avec Thomas Tuchel, alors manager. Extraits de son livre, Christian Pulisic : Ma vie jusqu’à présent, décrivent sa déception face aux prétendues promesses de temps de jeu en Ligue des champions, et soulignent les points de désaccord pendant son mandat à Chelsea. Les extraits avaient légitimement levé les yeux dans le monde du football, car généralement un joueur a besoin d’un peu plus de temps avant d’avoir le privilège de jeter un entraîneur sous un bus.

Maintenant, avec la sortie du livre complet, les lecteurs obtiennent le contexte complet de ce que dit Pulisic. Et, après avoir lu et révisé le livre complet, les citations se distinguent non seulement par leur contenu, mais aussi par leur départ du reste des thèmes du livre. L’autobiographie est en fait un peu sèche et ce que vous attendez d’un athlète vedette, à l’exception des petites citations déjà publiées.

Livre de Christian Pulisic

My Journey So Far est un livre de style entretien avec Daniel Melamud, un auteur et éditeur renommé. Le livre est une transcription d’une série de conversations. Ces conversations ont eu lieu pendant la COVID et se poursuivent jusqu’à nos jours. Melamud ne prend aucun coup et interroge Pulisic sur un certain nombre de domaines, pas seulement pour qui il a joué, mais sur sa vie actuelle et passée. Le texte est complété par un certain nombre d’images de Pulisic tout au long de sa vie. Heureusement, nous vivons à une époque de brillance photographique car les images seules en feraient un beau livre.

La profondeur de ce que nous apprenons sur Pulisic est impressionnante, car Melamud n’a pas peur de poser des questions. Nous en apprenons plus sur la vie de Pulisic, son mode de vie actuel, ses interactions avec ses coéquipiers et ses réflexions sur la célébrité. Au début, le détail m’a impressionné. Pourtant, les lecteurs n’obtiennent cette interaction et cette profondeur que parce que Pulisic n’a que 24 ans. Sa carrière professionnelle a duré six ans et deux clubs. Par conséquent, un long dire tout sur sa carrière est impossible. Le livre lui-même n’est pas très long. Les photos de l’homme star augmentent le total de la page. Le titre, Ma vie jusqu’à présent est précis car sa carrière est envisageable (espérons-le) encore en première mi-temps.

Quant au contenu, on en apprend beaucoup sur le joueur mais aussi pas grand chose du tout. Pour bon nombre des questions les plus approfondies, Pulisic a recours à sa formation aux médias pour répondre. C’est pourquoi les citations de Tuchel étaient si remarquables – elles sont uniques dans sa perspective. On m’a rappelé en lisant que même si Pulisic est un jeune de 24 ans incroyablement accompli, il a toujours 24 ans. Nous apprenons son amour des échecs et comment il passe son temps libre, mais ce n’est pas terriblement introspectif ou profond.

Coupe du monde 2022

Si les États-Unis font une course à la Coupe du monde, ce livre sera inestimable. Vous pouvez impressionner vos amis lors de fêtes grâce à votre connaissance de “Captain America”. Pour être juste, il n’aime pas ce surnom. Comme je l’ai dit plus tôt, les photos en font également un livre intéressant. Mais le contenu lui-même est intéressant d’une manière triviale, pas d’une manière philosophique plus profonde. Vous pouvez vous procurer ce livre si vous voulez en savoir un peu plus sur le joueur américain le plus médiatisé au monde actuellement, mais si vous voulez des réflexions plus approfondies sur les grandes questions, vous serez profondément déçu.

Note de l’éditeur : le livre de Christian Pulisic est disponible via Amazon et tous les autres libraires de qualité.