Critique du livre “Comment gagner la Coupe du monde” de Chris Evans

Si le talent seul remportait une Coupe du monde, les Pays-Bas auraient au moins une, peut-être deux étoiles sur leur crête. Le Brésil passerait des décennies entre perdre des Coupes du monde. Et les Allemands, eh bien, ils gagneraient toujours aux tirs au but.

Blague à part, gagner une Coupe du monde ne se limite pas aux 23 joueurs les plus talentueux. Cela nécessite de naviguer au-delà d’un calendrier de qualification exténuant suivi de préparatifs pour le tournoi lui-même. Ensuite, la compétition force la perfection, car une seule erreur peut coûter un match à une équipe et toute chance de gloire. Sans surprise, l’homme sur la ligne de touche fait l’objet d’un examen minutieux à tout moment. Depuis la première Coupe du monde, les fans se demandent quel est le bon type de manager pour gagner une Coupe du monde. Au moins, quel genre de manager ne peut pas faiblir avec l’équipe la plus talentueuse.

Le journaliste Chris Evans explore ces sujets et plus encore dans le livre Comment gagner la Coupe du monde : secrets et idées des meilleurs entraîneurs du football international. S’appuyant sur de nombreux entretiens avec des managers et des personnes connaissant le football, Evans ne répond pas définitivement aux questions, mais fournit des perspectives sur la façon dont les managers qui ont réussi ont navigué dans ce tournoi intense.

Comment gagner le livre de la coupe du monde

Logiquement, le livre est organisé chronologiquement par cycle de coupe du monde. Vous commencez par la question la plus fondamentale – en quoi la gestion internationale est-elle différente de la gestion de club. Ensuite, vous plongez dans la qualification. Evans parle de ce que c’est que de gérer les pays les moins bien classés au monde. Les rêves de Coupe du monde de ces pays sont simplement de ne pas perdre à deux chiffres. Ce sujet, cependant, est largement traité ailleurs. Le livre progresse à travers les qualifications avec des arrêts sur des sujets importants tels que la gestion de la liste, la gestion des joueurs et la manière de résoudre les controverses d’équipe.

Le livre se termine par la question la plus fondamentale. Pourquoi une seule personne a-t-elle remporté deux Coupes du monde en tant que manager ? Au contraire, qu’est-ce qui rend la victoire de la Coupe du monde si difficile à répéter en tant qu’accomplissement? S’inspirant de l’Espagne sous del Bosque, Evans fait un excellent travail en exposant les raisons pour lesquelles gagner la Coupe du monde est si impossible, même pour les détenteurs actuels.

Le plus gros point à retenir de ce livre est que tout doit bien se passer pour qu’un pays remporte une Coupe du monde. Le talent est important, mais ne pas avoir le bon manager au bon moment est tout aussi important. Evans enfonce ce point à la maison en parlant avec des managers de renom. En outre, il inclut des informations de personnes compétentes dans et autour du jeu. Ce livre est la raison pour laquelle les journalistes de longue date peuvent faire de bons auteurs. Ils savent qui et comment interviewer.

Coupe du monde 2022

La Coupe du monde 2022 approche à grands pas. Ce livre s’adapte à l’époque alors que les fans se préparent pour le tournoi au Qatar.

Normalement, je ne recommande pas à tout le monde de sortir et de prendre un livre spécifique, mais comme le bon entraîneur de la Coupe du monde, vous avez parfois la bonne ressource au bon moment. Celui qui hisse le trophée cet hiver au Qatar, ce livre donnera un guide sur la façon dont le manager a pu le faire – ou du moins comment il aurait pu ne pas le faire.