Critique du Kremlin emprisonné: le gouvernement “n’a pas réussi à me faire taire”

TALLINN, Estonie – Le politicien de l’opposition russe Ilya Yashin est peut-être en prison, mais il refuse de se taire. Ses comptes sur les réseaux sociaux sont régulièrement mis à jour avec des anecdotes sur sa vie en détention ou des commentaires vidéo critiquant le régime du président Vladimir Poutine. Il donne des interviews aux médias en fournissant des réponses écrites aux questions par l’intermédiaire de ses avocats derrière les barreaux.

Il profite des comparutions devant le tribunal pour s’exprimer contre la guerre dévastatrice du Kremlin en Ukraine – et c’est exactement pour cela qu’il est poursuivi.

“Jusqu’à présent, les autorités n’ont pas réussi à me faire taire”, a déclaré Yashin à l’Associated Press dans une longue lettre manuscrite d’un centre de détention provisoire à Moscou, transmise par l’intermédiaire de ses avocats et associés la semaine dernière.

« L’opposition doit dire la vérité et stimuler une résistance pacifique contre la guerre… Il est très important d’aider les gens à surmonter leur peur. Mais on ne peut vraiment motiver les gens qu’avec leur propre exemple personnel », a ajouté le politicien.

Yashin, 39 ans, est l’une des rares personnalités de l’opposition à avoir refusé de quitter la Russie malgré la pression sans précédent exercée par les autorités sur la dissidence ces dernières années. Il dit que quitter la Russie aurait affecté son autorité et sa valeur en tant que politicien.

Critique acerbe du Kremlin, allié vocal du chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny et membre intransigeant d’un conseil municipal de Moscou, Yashin a été arrêté en juin. Les autorités l’ont accusé d’avoir diffusé de fausses informations sur l’armée russe – une nouvelle infraction pénale pour laquelle il risque jusqu’à 10 ans de prison s’il est reconnu coupable.

Les accusations portées contre Yashin seraient liées à une vidéo diffusée en direct sur YouTube dans laquelle il parlait d’Ukrainiens tués dans la banlieue de Kyiv, à Bucha. Il rejette les accusations comme politiquement motivées.

Yashin a écrit des réponses aux questions de l’AP dans sa petite cellule de la tristement célèbre prison de Butyrskaya à Moscou, qu’il partage avec plusieurs autres personnes.

Sa journée là-bas commence à 6 heures du matin et se termine à 22 heures, écrit-il, et se compose d’une promenade, de trois repas, de quelques inspections et de beaucoup de temps libre. Alors il écrit et lit beaucoup pour s’en servir.

La semaine dernière, ses parents lui ont rendu visite en détention. Sa mère, Tatyana, a déclaré à l’AP lors d’un entretien téléphonique qu’il “tenait bon et ne regrettait rien”.

Elle a déclaré que le risque que son fils soit arrêté existe depuis des années – depuis 2012, lorsque des arrestations ont suivi des manifestations de masse à Moscou suite à des informations faisant état d’un truquage généralisé lors d’élections parlementaires. “Mais vous savez ce que c’est : vous espérez toujours le meilleur”, a déclaré Tatyana Yashina. “Néanmoins, nous étions bien sûr préparés.”

Yashin a dit que lui aussi était prêt pour l’arrestation.

Après que les autorités ont adopté une loi criminalisant la diffusion de fausses informations sur l’armée, interdisant de fait toute critique de ce que le Kremlin appelle « une opération militaire spéciale » en Ukraine, « il est devenu évident : les forces de sécurité viendront après tous les opposants publics à Poutine qui refusent d’émigrer », a déclaré Yashin.

“Alors oui, j’ai essayé de me préparer à la prison autant que possible. J’ai mis ma santé en ordre, j’ai terminé mes traitements dentaires. J’ai expliqué la situation, expliqué les risques pour ma famille et mes proches. J’ai préparé ma maison pour un raid, réuni une équipe d’avocats à l’avance. Et le plus important – je me suis mentalement préparé à supporter la chaleur.

Ce qui l’a surpris, a déclaré Yashin, c’est le respect avec lequel les forces de l’ordre l’ont traité – ils ont appelé ses avocats pour lui et après le raid, il lui a permis d’emballer des effets personnels à emporter avec lui en prison. L’un a exprimé son respect pour sa décision de rester en Russie malgré le risque d’arrestation, tandis qu’un autre l’a qualifié de “digne ennemi”.

En détention, les détenus et les gardiens sont véritablement perplexes d’apprendre que l’homme politique risque 10 ans de prison « pour quelques mots contre la guerre », a écrit Yashin : « En Russie, les tribunaux prononcent des peines plus courtes pour vol, agressions, des viols et parfois même des meurtres.

Avec toutes les manifestations réprimées par une répression brutale et la plupart des dirigeants de l’opposition quittant le pays, faire passer le mot est devenu le principal effort pour beaucoup.

Même si Navalny est en prison, son équipe continue de publier des vidéos sur la corruption et des diffusions en direct régulières sur les chaînes YouTube de l’homme politique. Les trois chaînes les plus populaires combinées comptent actuellement plus de 10 millions d’abonnés.

La propre chaîne YouTube de Yashin, régulièrement mise à jour même après son arrestation avec des analyses d’actualités et des commentaires politiques, compte près de 1,4 million d’abonnés. La plupart de ses vidéos au cours des six derniers mois ont été consacrées à la guerre et ont critiqué le Kremlin pour cela.

“La demande d’un point de vue alternatif est apparue dans la société”, a déclaré Yashin à l’AP.

Denis Volkov, directeur du principal centre de sondage indépendant russe Levada, a déclaré à l’AP que l’influence des sources d’information indépendantes en Russie s’est accrue ces dernières années grâce aux blogs vidéo populaires sur YouTube comme alternative à la télévision d’État.

“Les gens lisent peu, mais regardent beaucoup”, a déclaré Volkov.

Yashin a exhorté les Russes ordinaires à aider à passer le mot.

“Montrez à votre grand-mère, qui a l’habitude de regarder la télévision, quelques chaînes intéressantes sur YouTube. Apprenez à votre parent d’une petite ville à utiliser le VPN afin qu’il puisse lire les nouvelles sur un site d’information indépendant bloqué. Créez une discussion avec des amis et des voisins, partagez des liens, des enquêtes anti-corruption et des opinions là-bas.

Yashin a déclaré qu’avant son arrestation et en détention, il avait reçu très peu de soutien pour la guerre en Ukraine, malgré les efforts considérables des autorités pour contrôler le récit et éliminer toute critique ou voix dissidente.

Le Kremlin insiste depuis des mois sur le fait qu’il existe un soutien écrasant à l’invasion. Cette semaine encore, le porte-parole du président Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a répété une fois de plus que « la majorité absolue » des Russes était derrière la décision d’envoyer des troupes en Ukraine.

Derrière les barreaux, la guerre est largement et activement discutée, a déclaré Yashin, mais il y a soit une compréhension parmi ceux qui en discutent que la Russie a été entraînée dans une crise majeure, soit une déception face aux modestes succès de Moscou sur le champ de bataille.

« Je suis convaincu qu’en s’impliquant dans la guerre, Poutine a lancé le compte à rebours de son passage au pouvoir. Il a fait tapis, mais a mal calculé… »