Critique du « Juré n°2 » : Nicholas Hoult, coincé dans un bourbier moral

Un drame humain à petite échelle est-il désormais considéré comme une sortie en studio excentrique et inclassable ? Même s’il est réalisé par l’icône hollywoodienne et cinéaste oscarisé Clint Eastwood ? En regardant le dernier film du nonagénaire, «Juror #2», mettant en vedette un casting solide comprenant Nicholas Hoult, JK Simmons et Toni Collette (mais jeté sans ménagement dans une poignée de salles ce week-end), on est frappé par ce qui se passe. pas dedans : agressions d’étoiles, super-héros (ou même héros ordinaires), bagarres défiant la physique, messages de marque et CGI.

En effet, le film constitue une anomalie dans notre univers axé sur la propriété intellectuelle. Ce qui est très proposé, cependant, est une histoire doucement approfondie sur le sérieux moral sur la responsabilité et la culpabilité, développée à partir du scénario patient de Jonathan Abrams et de la gestion fiable et sans prétention d’Eastwood, axée sur les personnages. Et non, pas dans un monde post-apocalyptique provoqué par des événements catastrophiques, mais dans la nature reconnaissable de la vie quotidienne et dans cette arène quotidienne de jugement familière aux citoyens du monde entier : un palais de justice municipal.

Ah, alors un polar juteux ! OK, calme-toi. Alors que l’homicide est l’accusation jugée dans cette belle ville de Géorgie de taille moyenne par un procureur enthousiaste (Collette, plutôt bon) qui cherche également à remporter une élection, l’affaire contre James (Gabriel Basso) – un meurtrier tatoué accusé de tuer sa petite amie une nuit pluvieuse sur une route de campagne – n’est pas si évident, selon son avocat compétent (Chris Messina).

Le film n’est pas un thriller complotiste. Mais la malhonnêteté est à l’ordre du jour, et le bassin qu’elle crée est glissant. La situation de l’accusé devient plus claire pour une personne, le juré du titre, Justin (Hoult), un jeune homme à la voix douce dont le passage au jury semble au départ comme une obligation embêtante à échapper pendant que lui et sa femme (Zoey Deutch) attendent nerveusement. leur premier enfant. Cependant, les choses se compliquent rapidement lorsque les faits de l’affaire rappellent en privé à Justin un incident de conduite survenu dans son passé récent, un incident qui pourrait avoir un impact potentiellement dévastateur sur sa propre vie. (Je reste vague pour préserver les modestes révélations du film.)

Ainsi, même si «Juror #2» n’est pas un film à coups de poing blanc, c’est un piège à conscience lent, ainsi qu’un prisme aigu à travers lequel tester notre propre éthique. La position dans laquelle se trouve Justin – qui l’envoie demander conseil à son parrain des AA (Kiefer Sutherland), mais pas à son épouse – est traitée comme un dilemme roulant de l’âme.

Il y a des effets d’entraînement sur tous les acteurs de l’histoire, touchant de nombreux aspects de notre système judiciaire, depuis les enquêtes de qualité inférieure qui engendrent un biais de confirmation jusqu’aux procès motivés par l’opportunisme politique et notre besoin de bonnes histoires plutôt que de vérité. À la télévision, les jurys sont généralement constitués d’archétypes courants, mais ici, nous avons droit à une salle composée de citoyens diversifiés et vraisemblablement bien intentionnés qui veulent peut-être justice, mais qui ont également une vie qui définit leurs perspectives, une vie à laquelle ils veulent revenir. (Ne vous attendez pas non plus à l’histrionique théâtrale de « 12 Angry Men ».)

Ancré dans des performances qui refusent de nous dire quoi penser (en particulier le calme méfiant de Hoult), «Juror #2» décrit habilement comment, dans la pratique, l’idéal d’une justice aveugle devient trop facilement du genre à courte vue et à détourner le regard. Et même si la race et la classe sociale ne sont pas explicitement abordées, il est impossible de ne pas considérer les actions de notre protagoniste à travers un privilège tout fait qu’Eastwood ne nous dissuade pas de réfléchir.

Si «Juror #2» est le dernier effort de ce grand cinéaste de tous les temps, cela peut ressembler à un au revoir discret : des conversations mesurées remplaçant la violence et la mort bien connues de son œuvre. Mais dans son professionnalisme détendu, c’est toujours un argument final valable pour ce qui a toujours tenu le plus à Eastwood : la façon dont nous vivons autant que la façon dont nous mourons et, en fin de compte, ce qui nous condamne tous.