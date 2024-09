Critique du jeu The Killer’s Game

PARCELLE:Un assassin vétéran est diagnostiqué d’une maladie potentiellement mortelle et autorise une mise à mort sur lui-même. Après avoir ordonné le meurtre, une armée d’anciens collègues bondit et une nouvelle information apparaît. La folie s’ensuit.

REVOIR:Certaines catégories de films ont été reléguées aux services de streaming ces dernières années. Malheureusement, les films d’action de milieu de gamme parsemés de comédies ont cessé d’être considérés comme des investissements rentables en salle. Ainsi, les films que nos grands-parents considéraient comme « le grand film qu’il faut voir » ont été laissés à découvrir sur Netflix et Max. Mais quelque chose d’étrange se produit avec Lionsgate cette année et ils ont estimé qu’une sortie en salle était justifiée Le jeu du tueur. Au début, j’étais intrigué parce que Bautista est connu pour choisir des rôles intéressants et la qualité doit être excellente pour justifier une telle sortie. Au lieu de cela, j’ai eu droit à un film d’action générique qui change de vitesse tellement de fois qu’il ne sait plus ce qu’il veut être. Et cela prouve pourquoi il vaut mieux laisser ces films en streaming.

Le concept de Le jeu du tueur est assez intrigant avec un assassin vétéran, Joe Flood, à qui on dit qu’il n’a plus que six mois à vivre. Ayant rencontré l’amour de sa vie, il veut que son assurance-vie lui revienne, alors il se fait assassiner. Seulement pour découvrir que le médecin a changé ses papiers et qu’il n’est pas vraiment en train de mourir. Malheureusement, il découvre aussi que le contrat ne peut pas être résilié. Alors, avec une armée d’assassins qui se dirigent vers lui, Joe doit se battre pour rester en vie, afin de pouvoir enfin vivre la vie qu’il a toujours voulue. On a l’impression que c’est tout droit sorti des années 90 et c’est très charmant. Malheureusement, c’est tellement générique et stéréotypé que presque chaque épisode de l’histoire peut être deviné.

En tant que Dave Bautista fan, je suis déçu de dire qu’il est juste un peu dans la moyenne ici. Il joue essentiellement un tueur à gages fade avec un cœur et ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Même sa façon de dire les lignes donne l’impression qu’il marche comme un somnambule dans le rôle. Cependant, j’ai apprécié son alchimie avec Sofia Boutellaqui m’a surpris par sa vulnérabilité dans les moments les plus romantiques. En tant que personne qui a tendance à lever les yeux au ciel quand elle apparaît dans un film, c’est un grand pas pour moi. Terry Crews il a également un rôle amusant en tant que l’un des tueurs à gages sur la queue de Joe.

Le jeu du tueur a cette très mauvaise habitude de faire de grandes entrées aux assassins, seulement pour qu’ils soient éliminés en un clin d’œil. Ce ne serait pas un problème si cela n’arrivait qu’une seule fois, mais cela arrive à plusieurs reprises, ce qui diminue l’impact de chaque introduction. Cela veut être As fumants Le film a juste oublié de présenter des personnages intéressants que le public veut voir davantage. Au lieu de cela, tous ces assassins se mélangent et semblent aussi génériques les uns que les autres. Le seul qui se démarque vraiment est Crews, qui joue essentiellement le même personnage qu’il joue toujours dans les films d’action, et Drew McIntyre de la WWE, un Écossais absurde qui défèque dans son propre pantalon. Pom Klementieff se sent gravement sous-utilisé et ils ne profitent vraiment pas de ses talents d’action.

Il y a quelques moments d’action amusants, mais la plupart d’entre eux se transforment en une grenade qui explose et des corps jetés dans toutes les directions. Il y a une scène qui implique du jiu-jitsu qui ressemble à une petite bataille d’échecs amusante. Mais sinon, l’action semble tellement sur-chorégraphiée qu’elle perd tout réalisme et donc tout impact. Je ne dis pas que j’ai besoin d’un film complètement réaliste, mais chaque cascadeur n’attend qu’à être matraqué. Et le sang CGI est absolument hors de contrôle et peut-être le plus flagrant de toutes les sorties de 2024. Ce serait une chose si c’était vraiment beau, mais la plupart du temps, cela ressemble juste à de la confiture de myrtilles. J’aurais préféré l’absence de violence à ces absurdités CGI.

Malgré le grand palmarès dramatique de Bautista, il ne semble pas pouvoir s’en sortir quand il s’agit d’action non Marvel. Je pense que cela peut être attribué au fait que l’homme veut clairement jouer dans une comédie romantique, acceptant donc n’importe quel rôle qui y ressemble un peu. Mais ce scénario est si faible qu’il est incapable d’élever le matériel à un degré considérable. Il y a des moments amusants, mais tout ce qui concerne Le jeu du tueur crie générique et moyen. Et avec Bautista qui semble mettre un terme à son temps en tant que star de l’action, j’espère vraiment qu’il s’en rendra compte avant qu’il ne soit trop tard. Parce que Dieu sait l’homme peut se donner à fond.

LE JEU DU TUEUR EST DISPONIBLE AU CINÉMA LE 13 SEPTEMBRE 2024.