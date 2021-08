Critique du Huawei MatePad 11 (2021)

Présentation et spécifications

Avant que la pandémie ne frappe, tout le monde pensait que les jours de la tablette Android sont comptés. Cependant, les gens restant à la maison, les ventes de tablettes ont connu une résurgence qui se poursuit également en 2021. C’était une décision naturelle pour Huawei de poursuivre ses efforts dans l’espace. D’autant plus que la société était parmi les rares fabricants à continuer à consacrer des ressources à la fabrication de tablettes Android alors que personne d’autre ne le ferait.

Le défi qui attend Huawei est double. Non seulement ils sont confrontés à une concurrence croissante avec tout le monde qui se réchauffe à nouveau aux tablettes, mais ils doivent également prouver que leur tout nouveau HarmonyOS est un remplacement complet pour Android propulsé par Google tel que nous le connaissons.

Et ils ont leur toute nouvelle gamme Matepad pour mener cette mission. Nous avons déjà vérifié le MatePad Pro 12.6 en détail et maintenant il est temps de jeter un œil à l’édition 2021 du vanille MatePad 11, qui semble être un appareil bien équilibré et demande un prix plus raisonnable de 400 € (6 Go/64 Go).

Nous n’avons pas examiné le Matepad Pro 10.8, mais il semble que le Matepad 11 vanille partage plusieurs fonctionnalités avec, comme les chipsets Snapdragon ou le panneau LCD. Le Matepad Pro 10.8 donne la priorité à la précision des couleurs et à une luminosité maximale plus élevée, mais le Matepad 11 compense ces lacunes en offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est quelque chose d’assez agréable.

Caractéristiques du Huawei MatePad 11 (2021) en un coup d’œil :

Corps: 253,8×165,3×7,3 mm, 485 g; cadre et dos en plastique; Support de stylet (magnétique).

253,8×165,3×7,3 mm, 485 g; cadre et dos en plastique; Support de stylet (magnétique). Afficher: LCD IPS 10,95″, 120 Hz, résolution 2560x1600px, rapport hauteur/largeur 5,63:9, 276ppi.

LCD IPS 10,95″, 120 Hz, résolution 2560x1600px, rapport hauteur/largeur 5,63:9, 276ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) : Octa-core (1×2,84 GHz Kryo 585 & 3×2,42 GHz Kryo 585 & 4×1,8 GHz Kryo 585) ; Adreno 650.

Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) : Octa-core (1×2,84 GHz Kryo 585 & 3×2,42 GHz Kryo 585 & 4×1,8 GHz Kryo 585) ; Adreno 650. Mémoire: 64 Go 6 Go de RAM, 128 Go 6 Go de RAM, 256 Go 6 Go de RAM ; microSDXC (emplacement dédié).

64 Go 6 Go de RAM, 128 Go 6 Go de RAM, 256 Go 6 Go de RAM ; microSDXC (emplacement dédié). Système d’exploitation/logiciel : HarmonyOS 2.0.

HarmonyOS 2.0. Caméra arrière: 13 MP, f/1.8, PDAF.

13 MP, f/1.8, PDAF. Caméra frontale: 8 mégapixels, f/2.0.

8 mégapixels, f/2.0. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30fps, 1080p@30fps; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 4K@30fps, 1080p@30fps; : 1080p@30fps. Batterie: 7250mAh ; Charge rapide 22,5 W, charge inversée 5 W.

7250mAh ; Charge rapide 22,5 W, charge inversée 5 W. Divers : Accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussolle.

La batterie est également la même que sur le Pro à 7 250 mAh, mais les vitesses de charge sont considérablement plus faibles et ne prennent pas en charge la charge sans fil. Après tout, il a fallu réduire les coûts pour atteindre le prix cible. Par exemple, il n’y a pas de variante cellulaire et le stockage de base est deux fois plus faible.

D’autre part, le vanilla MediaPad 11 est le seul de la série à utiliser un emplacement pour carte microSD standard au lieu des cartes NM propriétaires de Huawei, plus difficiles à trouver et plus chères par Go. Donc, si le stockage est important, le MediaPad 11 pourrait être l’option la plus raisonnable à poursuivre.

Certes, l’examen ne se termine pas avec la fiche technique. En fin de compte, nous pensons que le MediaPad 11 est une solution judicieuse car il offre la majorité des fonctionnalités et offre une expérience utilisateur similaire à celle de ses frères et sœurs beaucoup plus chers – le MediaPad Pro 12.6 et le Pro 10.8. d’autant plus qu’il prend en charge des accessoires tels que le crayon M de Huawei et le clavier magnétique intelligent. Et ce dernier est actuellement fourni avec l’appareil lui-même, mais vous devrez peut-être vérifier si l’offre existe dans votre région.

Déballage du Huawei MatePad 11

Le Huawei MatePad 11 est livré dans une boîte standard avec un chargeur compatible de 22,5 W et un câble USB-A vers USB-C utilisé également pour le transfert de données. Comme il n’y a pas de prise audio 3,5 mm, Huawei propose un dongle.

Nous avons obtenu notre unité d’examen avec le clavier magnétique intelligent de Huawei, qui n’est compatible qu’avec le MatePad 11, mais vous devez l’acheter séparément. Nous avons vu quelques offres dans certains pays qui incluent le clavier si vous optez pour la variante de stockage supérieure.