Critique du film Vikram Veda : le film de Hrithik Roshan-Saif Ali Khan impressionne les cinéphiles ; les fans ne peuvent pas arrêter de louer l’acte de l’ancien

Vikram Veda vedette Hrithik Roshan, Saif Ali Khanet Radhika Apté a été publié aujourd’hui. Le film devrait bien se comporter au box-office le premier jour car les réservations à l’avance étaient bonnes. C’est un remake d’un film tamoul du même nom qui mettait en vedette Vijay Sethupathi et R Madhavan dans les rôles principaux. Bien sûr, des comparaisons auront lieu, mais les cinéphiles sont également impressionnés par Hrithik et Saif. Les critiques de Vikram Veda ont été positives, et maintenant, il reçoit également une réponse positive des internautes.

Les cinéphiles sont impressionnés par le film d’action de masse, et en particulier par la performance de Hrithik Roshan alors que Veda est aimé de tous. Découvrez les tweets des fans ci-dessous

#VikramVedhaReview – L’original est l’original sans aucun doute Mais quand vous avez Hrithik Roshan, alors la justice est bien faite | Surajkumarofficial (@Surajkumarrevi1) 29 septembre 2022

Un film meilleur que le https://t.co/QLE2Z9Cf58 oubliera l’original une fois que vous aurez regardé la version hindi.Vedha Vedha ?? @iHrithik prends un arc man.quel brillant jeu d’acteur.Jitna bhi taareef karoon agissant ki kam salut hai #VikramVedha #VikramVedhaReview pic.twitter.com/AbG4GffUDd Haritha (@CbHaritha) 30 septembre 2022

#VikramVedhaReview#VikramVedha #HrithikRoshan ? Quel film, Un film qu’il ne faut voir qu’au cinéma… Après si longtemps, j’ai eu une expérience théâtrale massive avec une si bonne histoire..#Superproduction ?????? Je suis Genius (@Abhishe92949457) 30 septembre 2022

Je n’attendais pas grand-chose de #Saif mais il a surpassé@sharibhashmi était une surprise BGM ?#Saif et @iHrithik scènes ensemble spécialement dans l’apogée était un délice La seule chose qui peut aller à l’encontre du film, c’est que c’est un remake Reste tout était super Évaluation – ? (2/2) Aditya Rawat (@aditya20rawat) 30 septembre 2022

La bande-annonce et les chansons de Vikram Veda ont attiré l’attention de tous. Mais, les promotions minimales ont déçu les fans. Cependant, il semble que le film fera une marque au box-office en raison des critiques positives et du bouche à oreille.

Vikram Veda est réalisé par Pushkar et Gayathri. Ils avaient également réalisé le film tamoul original, et de nombreux internautes estiment que les cinéastes ont réussi à recréer leur magie.