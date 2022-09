Critique du film Vikram Veda : Kareena Kapoor Khan qualifie le film de Hrithik-Saif de “blockbuster”

Vikram Veda est définitivement l’un des films les plus attendus après Brahmastra. Les fans ne peuvent pas contenir leur enthousiasme à regarder le drame d’action de Hrithik Roshan et Saif Ali Khan dans les salles. Alors qu’il ne reste que trois jours avant la sortie du film, quelques célébrités de Bollywood ont déjà vu le film et en deviennent gaga. Kareena Kapoor Khan est tombée amoureuse du film et l’appelle déjà un blockbuster. L’actrice de Laal Singh Chadha s’est inspirée de son histoire Instagram et a fait l’éloge du film de son mari et a loué l’ensemble de la distribution de stars et l’a qualifié de super hit.

Non seulement Bebo, mais même le père et cinéaste as de Hrithik Roshan, Rakesh Roshan, n’arrêtait pas de s’extasier sur le film. Il a qualifié le film de formidable et l’expérience globale du film l’a rendu WOW. Vikram Veda est une histoire sur le bien et le mal, et le public saura si Hrithik joue le bon ou si Saif joue le mauvais. Cela dit, la bande-annonce du film a reçu une réponse envoûtante et les fans de l’actualité du divertissement ne peuvent contenir leur enthousiasme.

Il y a peu d’internautes qui se sont penchés sur ces critiques des célébrités de Bollywood et ont affirmé qu’ils avaient peur que le film soit boycotté et c’est la raison pour laquelle ils ont fait l’éloge du film pour tromper le public. Au cours des dernières années, la culture de l’annulation a très gravement affecté de nombreux films. Et l’exemple classique est Laal Singh Chaddha avec Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan. Mais, il y a beaucoup d’acteurs qui pensent que si le contenu du film est bon, personne ne l’ignorera et ira certainement voir le film. Vikram Veda n’a pas encore fait face à la culture du boycott et Hrithik espère que le public ira en profiter dans les cinémas.