Critique du film Uunchai : la vedette d’Amitabh Bachchan reçoit l’approbation des fans ; appelez cela “un tour de montagnes russes émotionnel”

Après un long moment, il y a un film qui est sorti et c’est après un long moment qu’il n’a pas fait l’objet de critiques mais seulement d’amour. Seul Shehenshah de Bollywood Amitabh Bachchan aurait pu rendre cela possible. La mégastar est de retour dans les salles avec Uunchai et c’est trois amis qui visent à cliquer sur le mont Everest et le voyage est sacrément émouvant. Les fans sont amoureux de ce film honnête et félicitent l’acteur d’être si brillamment bon à chaque fois. Aux côtés de Big B, des acteurs comme Neena Gupta, Boman Irani, Anupam Kher, Parineeti Chopra et Sarika brillent dans cette mise en scène de Sooraj Barjatya.

Un film à voir entre amis et en famille. On ira à n’importe quelle longueur ou #Uunchai pour un ami. Félicitations @SrBachchan @AnupamPKher @bomanirani @Neenagupta001 et #SoorajBarjatya depuis 75 ans et 60 beaux films de la maison de @rajshri pic.twitter.com/htSaHnV39z Neeraj Roy (@neerajroy) 9 novembre 2022

Avec #uunchai Sooraj ji prouve une fois de plus que les films simples et émotionnels sont meilleurs que les films avec des entrées de Slo Mo, des chansons d’articles et un spectacle de clivage. L’histoire est émouvante, la narration est captivante. @SrBachchan ji ko kisi ne mere baad sahi utilise kiya hai ek badhiya film sain mein. pic.twitter.com/WOBLUbNjIS (Vivek Sharma) ?? (@MainVivekSharma) 10 novembre 2022

#Uunchai est une histoire de ténacité, d’amour, d’aventure, et surtout, c’est une histoire d’amitié. @anupampkher est un délice à l’écran et avec des performances stellaires de @BomanIrani @SrBachchan @Neenagupta001 & #Sarika ce film vous fera tellement ressentir! Félicitations à tous ! pic.twitter.com/mbN8VqDIJ1 Mises à jour instantanées sur le cinéma (@justcinemainfo) 10 novembre 2022

Si vous aimez regarder des films dramatiques familiaux émotionnels, cela vous servira à 100%, sinon vous pouvez aller regarder le film pour des performances honnêtes et attachantes, en particulier Neena Gupta.