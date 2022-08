Critique du film Thiruchitrambalam : les fans de Dhanush saluent son numéro de classe moyenne ; appelez cela “une bouffée d’air frais au milieu de films de masse, d’action et de suspense”

Thiruchitrambalam, avec Dhanush, Nithya Menen, Raashii Khanna et Priya Bhavani Shankar, a publié aujourd’hui et la bonne nouvelle pour tous Les fans de Dhanush est le film a formé une connexion instantanée avec le public et les critiques. Outre les bonnes critiques, Thiruchitrambalam est salué pour son ambiance de classe moyenne et sa sensation différente, que les téléspectateurs saluent comme une “bouffée d’air frais au milieu de tous les films de masse, d’action et de thriller”, tandis que Dhanush, Nithya Menen, Raashii Khanna et Priya Bhavani ShankarLes performances de sont également très appréciées. Découvrez ce que les internautes et Industrie cinématographique tamoule les initiés disent à propos du film ci-dessous:

Avis Twitter de Thiruchitrambalam

Megham Karukkatha est une ambiance ? Pas une seule scène ennuyeuse !! Bravo au #Thiruchitrambalam équipe pour avoir fait un artiste engageant jusqu’à présent .. 1ère mi-temps .. #ThiruchitrambalamRevue Ramesh Bala (@rameshlaus) 18 août 2022

#ThiruchitrambalamRevue est positif partout !! Bon WOM… on dirait que ça va être un gros blockbuster ! #Thiruchitrambalam je regarde la seconde mi-temps maintenant Rajasekar (@sekartweets) 18 août 2022

#Thiruchitrambalam – #MeghamKarukkatha est l’une des meilleures chansons de ces derniers temps. Chaque pas de @dhanushkraja est si bon à regarder, quel danseur il est ? super mignon @RaashiiKhanna_ Et jolie @MenenNithya aussi! Siddarth Srinivas (@sidhuwrites) 18 août 2022

Cela faisait un bon bout de temps qu’on n’avait pas vu un film de ce genre. Au milieu de tous les drames et thrillers d’action de masse, #Thiruchitrambalam est une bouffée d’air frais! @dhanushkraja mène le spectacle de l’avant, tandis que le reste de la distribution et de l’équipe apporte efficacement son soutien. #Dhanush pic.twitter.com/HEaZhI9ulT Galatta Media (@galattadotcom) 18 août 2022

#Thiruchitrambalam – L’écriture et les dialogues sont fluides ! Mithran Jawahar – @dhanushkraja La combinaison est de retour avec un divertissement agréable et agréable. @anirudhofficial La musique de est dans la magique Raja Zone ! Rajasekar (@sekartweets) 18 août 2022

#Thiruchitrambalam 1ère moitié : Une tranche d’histoire de vie d’un gars de la classe moyenne..@dhanushkraja est chez lui.. Il marque beaucoup de temps..@MenenNithya est impressionnant..@RaashiiKhanna_ est apte comme la fille de la haute société .. Divertissant.. Devient sérieux vers l’intervalle.. Ramesh Bala (@rameshlaus) 18 août 2022

Outre Dhanush, Nithya Menen, Raashii Khanna et Priya Bhavani Shankar, Prakash Raj, Bharathiraja, Munishkanth et Sriranjani figurent également dans Thiruchitrambalam dans le cadre de la distribution de soutien.