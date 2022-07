Critique du film The Warrior : Ram brille à l’écran dans cette histoire de flic ; Adi Pinisetty gagne les cœurs

Film : Le Guerrier

Le casting du guerrier: Ram Pothineni, Krithi Shetty, Adi Pinisetty

Le réalisateur guerrier: Linguswamy

Où regarder : Dans les cinémas

Revue par : Sarvepalli Bhawana

Après une longue attente, Ram Pothineni, Krithi Shetty et The Warrior d’Adi Pinisetty sont à l’écran aujourd’hui. Réalisé par Linguswamy, le film est sorti en langues télougou et tamoule et s’est ouvert aujourd’hui à des critiques positives. Alors, êtes-vous enthousiasmé par ce qu’il faut regarder ce week-end ou ce qu’il faut regarder cette semaine et vous vous demandez si Le guerrier vaut votre temps? Faites défiler vers le bas pour mon plein Le guerrier Critique du film…

Satya (Ram Pothineni) est médecin de profession et est en poste à Kurnool. Un jour au travail, de nombreux enfants à l’hôpital meurent après avoir manqué de ressources à l’hôpital. La raison de cet accident est Guru (Adi Pinisetty), qui est le crétin et le criminel le plus recherché de la ville. Lorsque Satya élève la voix contre Guru, ce dernier se révolte et frappe le premier en enfer. 2 ans plus tard, Satya revient en tant que flic pour se venger de Guru et mettre fin au crime dans la ville de Kurnool. La justice verra-t-elle la lumière ?

Ce qui est chaud?

Le précédent film de Ram, Red, avait été un désastre au box-office et celui-ci étant un artiste commercial, l’acteur fonde de grands espoirs dessus. Il est très visible qu’il a donné le meilleur de lui-même au film. Il a cloué sa performance en tant que flic et a l’air fringant dans l’uniforme. Ram Pothineni est connu pour être un héros des performances «de masse» et une fois de plus, il a été à la hauteur du nom et des attentes du public. Adi Pinisetty est l’un des acteurs les plus bancables du sud et il est également populaire en tant que méchant. Alors qu’il jouait un méchant chic à Sarrainodu, il joue un méchant culte dans The Warrior et il est un délice visuel. Les producteurs n’ont rien négligé en ce qui concerne la qualité de production du film. C’est riche en qualité et le travail de caméra est un atout pour le film. Merci à DOP Sujith. La musique de Devi Sri Prasad a amené le film à un niveau différent.

Qu’est-ce qui ne l’est pas?

Le film est divertissant par morceaux. Krithi Shetty n’a pas grand-chose à faire dans le film en ce qui concerne son personnage. La piste d’amour entre le héros et l’héroïne est bonne à regarder. Linguswamy aurait dû travailler un peu plus sur le scénario. Il y a certainement un certain décalage ici et là.

Verdict BL

Dans l’ensemble, The Warrior est une montre unique si vous recherchez un artiste commercial ce week-end. Je vais avec 2,5 étoiles sur 5.