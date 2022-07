Critique du film The Grey Man : Ryan Gosling, la vedette de Chris Evans impressionne les critiques internationaux ; Dhanush vole la vedette

Dhanush est prêt à faire ses débuts à Hollywood avec L’homme gris qui est réalisé par Russo Brothers, Anthony Russo et Joe Russo. Le film met en vedette Ryan Gosling et Chris Evans dans les rôles principaux, et il sortira en salles le 15 juillet 2022 et le film sera présenté en première sur Netflix le 22 juillet 2022. Récemment, une projection de The Grey Man a eu lieu et de nombreux critiques internationaux ont regardé le film et ils sont très impressionnés par la performance de Dhanush dans le film. De plus, non seulement la performance, mais ils louent également l’acteur pour ses réponses lors de la conférence de presse.

Un critique a tweeté : “[email protected]_Brother’ #TheGrayMan a des séquences d’action implacables et bien construites. Bataille d’esprit, de balles et de muscles. Ryan Gosling et @ChrisEvans partagent une excellente répartie (et une pilosité faciale sleazebag !). Ana de Armas est dure à cuire et beauté. Les scènes de Dhanush sont impitoyables et pointues. Découvrez les autres tweets ci-dessous

Dhanush a secoué! Très intimidant, excellente présence à l’écran. Dans le Q&A après qu’il était super charmant. Il a réussi, aimerait le voir revenir s’il y a une suite. Jeff Ewing (@ReelJeffEwing) 11 juillet 2022

@dhanushkraja & #JuliaButters sont également remarquables sur #TheGrayMan Jana N Nagase – Jana à la caméra (@janaoncamera) 11 juillet 2022

Il y a quelques jours, The Grey Man était à la mode sur Twitter et Dhanush en était la raison. Une affiche mettant en vedette l’acteur a été placée dans un théâtre international et ses fans en étaient très heureux, et ils l’appelaient une “star mondiale”.

Nous sommes sûrs qu’après des critiques aussi incroyables pour sa performance dans le film, les fans de Dhanush attendent maintenant avec impatience de regarder le film.