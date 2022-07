Critique du film The Grey Man: Ryan Gosling, Chris Evans, la vedette de Dhanush semble être une resucée d’un millier de films d’action d’espionnage

Film: L’homme gris

Le casting de l’homme gris: Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick, Rege-Jean Page, Julia Butters, Billy Bob Thornton, Dhanush, Alfre Woodard

Les réalisateurs de l’homme gris:Anthony Russo et Joe Russo

Où regarder : Dans les cinémas

Revue par: Russel D’Silva

La Frères Russo Anthony Russo et Joe Russo ont livré le deuxième et le cinquième film le plus rentable de tous les temps avec Fin de partie des Vengeurs et Guerre d’infini des Vengeurs tandis que leur Captain America guerre civile et Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver a également très bien réussi au box-office partout dans le monde. Non seulement ils ont tous récolté beaucoup d’argent, mais ils ont également été acclamés par la critique. Maintenant, ils reviennent, bien que sur Netflixavec The Grey Man, un film d’espionnage mettant en vedette Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick, Rege-Jean Page, Julia Beurres, Billy Bob Thorton, Dhanush et Alfred Woodard. Malheureusement, tout comme Ceriseleur sortie immédiatement après leurs trois films de super-héros, celui-ci flatte de tromper.

Alors, êtes-vous enthousiasmé par ce qu’il faut regarder ce week-end ou ce qu’il faut regarder cette semaine et vous vous demandez si The Grey Man vaut votre temps? Faites défiler vers le bas pour mon plein Critique du film L’Homme Gris…

De quoi ça parle

Après l’agent fantôme Sierra Six (Ryan Gosling) de la CIA découvre de sombres secrets de son agence et un complot pour les maintenir enterrés en anéantissant tous les membres de son équipe fantôme, un gros bonnet d’agence corrompu engage un entrepreneur privé déséquilibré Lloyd Hansen (Chris Evans) pour se débarrasser de Six, qui, à son tour, déchaîne les mercenaires les plus meurtriers du monde sur ses talons.

Regarder le L’homme gris bande annonce dessous:

Ce qui est chaud

Dès le départ, les seules choses qui maintiennent à peine The Grey Man à flot sont les performances et quelques scènes d’action, même pas toutes. Ryan Gosling est le parfait leader laconique, dont l’action parle plus fort que les mots, tandis que Chris Evans est joyeusement fou en tant qu’entrepreneur privé sociopathe, à la tête de la plus grande équipe de mercenaires. Ana de Armas est très impressionnante et correspond presque à l’intensité et à l’action de Gosling, Rege-Jean Page est suffisamment effrayant et Julia Butters est à la fois courageuse et innocente.

Les anciens combattants Billy Bob Thornton et Alfre Woodard font ce que font les anciens combattants. En venant à Dhanush, il est là pendant 15 minutes, mais c’est l’impact qu’il laisse à la fois en tant qu’acteur et la façon dont son personnage est esquissé qui compte. Maintenant, venant à l’action, une longue scène chorégraphiée à Prague et le point culminant sont dans une certaine mesure les seuls points forts majeurs, mais brillent suffisamment pour vous garder légèrement engagé. Les valeurs de production, la cinématographie, les effets visuels sont tous de premier ordre, mais c’est ce que vous attendez d’un ou des produits les plus coûteux de Netflix, avec un budget de 200 millions de dollars.

Qu’est-ce qui ne l’est pas

The Grey Man est probablement le film le plus dérivé que j’ai vu de ma vie. Du concept de base à chaque point de l’intrigue, en passant par la façon dont lesdits points sont exécutés jusqu’aux sous-intrigues et jusqu’aux arcs de personnages, tout est un cliché ambulant, portant une étiquette lumineuse de “ être là, fait cela et mieux fait de cette façon ” de un millier de films d’espionnage similaires dans le passé. Divulguer ce que sont ces myriades de dérivations compte techniquement comme des spoilers, mais je doute que quiconque les considère comme des spoilers si je devais réellement révéler combien de dérivations de ce type le film contient réellement.

Il est également révélateur que malgré tant de similitudes avec tant de meilleurs films du passé, la première moitié du film teste vraiment votre patience, jusqu’à ce que les choses reprennent par la suite. Les frères Russo Anthony Russo et Joe Russo affichent une fois de plus leur emprise sur l’exécution de scènes d’action techniquement solides et donnent à leurs personnages une apparence et une sensation élégantes ou injectent le dialogue avec des moments d’humour, mais c’est leur scénario global (Joe Russo avec Christopher Markus et Stephen McFeely ) qui est galvaudé et alourdit l’exécution. Même certains des décors d’action sont étonnamment dérivés (je ne peux pas m’empêcher de continuer à utiliser ce mot), provenant du duo de réalisateurs de certains des plus grands films d’action jamais réalisés. Un autre inconvénient est la durée du film lorsqu’il échoue à plusieurs niveaux pour retenir votre attention 15 à 20 minutes auraient pu facilement être coupées.

Verdict BL

Excessivement dérivé et cliché, mais reste à peine à flot grâce aux performances engagées de Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Dhanush et deux longues scènes d’action bien chorégraphiées qui résument les 200 millions de dollars de Netflix L’homme gris des frères Russo. Je vais avec 2,5 étoiles sur 5.