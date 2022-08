Critique du film Sita Ramam: La belle histoire d’amour de Dulquer Salmaan et Mrunal Thakur remplira vos cœurs d’amour et vos yeux de larmes

Critique du film : Sita Ramam

Le casting de Sita Ramam: Dulquer Salmaan, Mrunal Thakur, Rashmika Mandanna, Sumanth et d’autres

Réalisateur Sita Ramam: Hanu Raghavapudi

Où regarder : dans les cinémas

Revue par : Sarvepalli Sai Bhavana

Sita Ramam est une belle histoire d’amour qui vous emmènera dans un voyage émotionnel. Réalisé par Hanu Raghavapudi, ce film a dépassé les attentes du public et est sans aucun doute un grand succès, apportant un soulagement au box-office et au public qui avait soif et était privé d’un bon film. Voici notre avis.

De quoi parle Sita Ramam ?

Le lieutenant Ram est de retour à son poste après une mission réussie, et il devient populaire dans toute l’Inde après avoir accordé une interview à All India Radio. Dans l’interview, Ram dit qu’il est orphelin et qu’il n’a personne au-delà de la caserne. C’est alors que les gens commencent à lui écrire des lettres. Tandis que l’un l’appelle un frère, l’autre appelle son fils. Mais il reçoit une lettre dans laquelle une femme nommée Sita Mahalakshmi l’appelle son mari. Il n’y a pas d’adresse d’expédition sur cette lettre et après avoir reçu un tas de lettres et ne pas avoir pu écrire de réponse, Ram est maintenant en mission pour retrouver sa Sita. Tout ce qu’ils voulaient, c’était se marier. En seront-ils capables ? Les circonstances inédites de Sita et le travail de Ram en font-ils un ?

Ce qui est chaud?

Dulquer Salmaan a fait ses preuves en jouant dans presque tous les films auxquels il a participé. Il est le meilleur choix pour le rôle de Ram et personne d’autre n’aurait pu faire mieux. Mrunal Thakur, à coup sûr, laisse une impression sur le public avec sa performance. Elle a mis en sac le film parfait pour ses débuts dans les films Telugu. Rashmika Mandanna n’a pas besoin d’être présentée mais mérite des applaudissements pour être entrée dans la peau de son personnage. Sumanth a joué un rôle contraire à tous les films qu’il a réalisés jusqu’à présent. Les acteurs Gautham Menon, Sachin Khedekar, Bhumika, Shathru, Prakash Raj, Vennela Kishore et Jishu Sengupta jouent les personnes qui font avancer l’histoire et jouent les rôles les plus importants. Tout le monde a surpassé ses performances dans ce film.

Le scénario, l’histoire, la narration, les costumes, la musique, les visuels, les acteurs vedettes et les performances sont les meilleures choses à propos du film.

Qu’est-ce qui ne l’est pas?

Le film est un peu lent et tourne à des rythmes différents. Même si vous pensez que ça va encore lentement, le rythme va s’accélérer.

Verdict

Une belle histoire d’amour qui vous laissera en larmes. Vous ne pouvez pas vous permettre de manquer celui-ci.