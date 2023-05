Critique du film Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai: Manoj Bajpayee star est une révélation; le drame de la salle d’audience est percutant et captivant

Dieux ! Dans un pays qui se vante de traditions, de mythologie et de culture, il y a aussi de la place pour les hommes de Dieu. Les gens ont des croyances et une foi et cela devient le nœud de l’existence même des Hommes-Dieu. Il y a beaucoup d’hommes divins autoproclamés qui se transforment en médiateurs entre les hommes ordinaires et Dieu. Mais il y a eu pas mal d’histoires que nous avons tous entendues. Ils sont troublants, énervants et décourageants. Avec un boom des films axés sur le contenu, où il y a un mélange d’imagination et de réalité, il y a eu de nombreuses émissions Web et des films tournant autour de Godmen. D’Aasharam à Wild Wild Country, il y a suffisamment de contenu pour aider les téléspectateurs à habiter dans le monde de Godmen. À cela s’ajoute Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai.

Critique du film Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai

Jeter: Manoj Bajpayee, Adrija, Priyanka Setia, Nikhil Pandey, Surya Mohan Kulshrestha et plus

Directeur: Apoorv Singh Karki

Date de sortie: 23 mai 2023

Où regarder: Zee 5

De quoi s’agit-il?

Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai est un drame judiciaire avec Manoj Bajpayee dans le rôle principal. Il essaie le rôle de l’avocat PC Solanki qui se bat contre le cas d’une fille mineure contre un homme-dieu puissant. Adrija joue le rôle de Nu qui est la victime dans cette affaire de viol. Il serait basé sur des événements réels et présenterait une bataille de cinq ans entre l’avocate, la victime et sa famille contre les puissants pouvoirs de Godman. L’histoire peut sembler quelque chose qui a été entendu de nombreuses fois. Mais vaut-il la peine d’être regardé ? Il y a des émotions, de la politique, des drames dans les salles d’audience et bien plus encore que Sirf Ek Bandaan Kaafi Hai a à offrir. Lire la critique complète pour savoir.

Regardez la bande-annonce de Bandaa ici :

Ce qui est chaud?

Personne d’autre que Manoj Bajpayee n’aurait pu jouer le rôle d’avocat PC Solanki avec une telle finesse. Son interprétation calme, composée et pourtant touchante laissera même les âmes les plus dures émues. Son personnage a des couches. Il n’est pas l’avocat macho typique de tout autre drame de salle d’audience qui se précipiterait dans la pièce à pas lourds et laisserait tout le monde stupéfait. C’est un homme normal qui veut simplement rendre justice. Il a ses compétences d’avocat pour y parvenir et il joue tout simplement parfaitement le rôle. Bien qu’il soit avocat, il n’est pas sans émotion. Il ressent chaque douleur que la victime a traversée, le traumatisme des parents et, ce faisant, il prend soin de sa vieille mère et de son fils. Adrija joue le rôle de la victime et elle fait du bon travail. Ce n’est pas facile de jouer un personnage de victime mais elle l’a bien fait. La solide distribution de soutien du film ajoute à l’intensité du drame de la salle d’audience. Il faut dire que la performance prolifique de Manoj Bajpayee est soutenue par des dialogues puissants. Apoorv Singh Karki a fait ses débuts en tant que réalisateur avec ce film et il mérite des applaudissements. Il n’y a pas un seul moment d’ennui. Les drames de la salle d’audience peuvent parfois devenir ennuyeux et techniques, mais pas Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai. Chaque scène, chaque dialogue, chaque émotion est correctement présentée.

Qu’est-ce qui ne l’est pas?

Il n’y a rien de mal à propos de Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai, mais cela sert plutôt de révélation. Nos croyances devraient-elles gouverner nos vies à un point où cela devient nocif ? Le film met également en lumière les changements survenus dans le système, en particulier après l’affaire Nirbhaya de Delhi, la loi POCSO et bien d’autres choses que tout le monde doit savoir.

Verdict:

BollywoodLife attribue quatre étoiles à Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai. Le drame de la salle d’audience est éprouvant pour les nerfs, mais c’est un must pour tous. Si rien, la performance impeccable de Manoj Bajpayee est à ne pas manquer.