Critique du film Shamshera: l’intensité de Ranbir Kapoor et la diablerie de Sanjay Dutt se combinent pour offrir un retour agréable aux sagas de vengeance dacoity des années 60 et 70

Film: Shamshera

Distribution de Shamshera: Ranbir Kapoor, Sanjay Dutt, Vaani Kapoor, Ronit Roy, Saurabh Shukla

Directeur de Shamshera: Karan Malhotra

Où regarder : Dans les cinémas

Revue par: Russel D’Silva

Shamshera est enfin sorti sur grand écran, visant à être le prochain artiste masala sur grand écran du genre que Bollywood avait l’habitude de distribuer avec une propension effrayante dans les années 60, 70, 80 et 90 et dans une certaine mesure au début des années 2000, mais honteusement tourné le dos au poste qui excluait Rohit Shetty. Alors, Shamshera ramène-t-il ces jours dorés, en particulier en ce qui concerne les actionneurs de dacoit alias la marque de westerns au curry du cinéma hindi? Eh bien, le Karan Malhotra réalisateur, mettant en vedette Ranbir Kapoor, Sanjay Dutt et Vaani Kapoorétait en bonne voie de le faire dans un premier temps, mais la seconde mi-temps le retient quelque peu.

Alors, êtes-vous enthousiasmé par ce qu’il faut regarder ce week-end ou ce qu’il faut regarder cette semaine et vous vous demandez si Shamshera vaut votre temps ? Faites défiler vers le bas pour mon plein Shamshera Critique du film…

De quoi ça parle

Shamshera/Balli (Ranbir Kapoor) est le messie de sa tribu, boudé par les comparses britanniques de haute caste pour leur appartenance à la caste inférieure. L’héritage et la honte du père ne peuvent être ébranlés par le fils alors qu’il se lève une fois de plus pour son peuple contre les policiers britanniques et indiens corrompus comme Daroga Shuddh Singh (Sanjay Dutt).

Regarder le Shamshera Homme bande annonce dessous:

Ce qui est chaud

Shamshera a tous les retours nostalgiques que vous pourriez espérer du meilleur des films dacoit des années 60, 70 et 80, mais le scénariste-réalisateur Karan Malhotra et son trio de co-scénaristes ne jouent pas uniquement sur la nostalgie, insufflant au film suffisamment d’éléments modernes pour attirer les téléspectateurs de tous âges et de toutes catégories démographiques. Tout, de l’introduction du héros au thème de la vengeance en passant par les doubles rôles, le sauvetage de votre héroïne et l’accomplissement de vos prophéties, est tout droit sorti des pages de Manmohan Desai, Ramesh Sippy, Raj Khosla et Nasir Hussain, mais la touche contemporaine apportée est tout. Karan Malhotra. Grand mot aussi pour la cinématographie d’Anay Goswamy et YRF montrant à nouveau leur finesse technique dans le département VFX.

Quant à Ranbir Kapoor, il le cloue complètement dans son premier double rôle, avec à la fois intensité et héroïsme de masse paisa-vasool tandis que Sanjay Dutt est délicieusement diabolique, volant même parfois la scène à plus qu’un Ranbir efficace. Le personnage de Vaani Kapoor est limité, mais reste assez important pour l’intrigue. Le reste de la distribution de soutien comme Ronit Roy et Saurabh Shukla est en pleine forme. La première chanson, Fitoor, est également passionnante à regarder sur grand écran. L’affrontement de bloc d’intervalle entre Ranbir et Sanju Baba ainsi que le point culminant sont d’autres points forts.

Qu’est-ce qui ne l’est pas

Shamshera commence sur une note légèrement inégale lorsque l’intrigue est mise en place dans les 10-15 premières minutes. La première mi-temps aurait également pu être raccourcie de 8 à 10 minutes. Aucune des chansons autres que Fitoor ne laisse de trace, c’est heureusement pourquoi les marques ont dû décider de ne pas montrer le reste dans son intégralité. Les principaux problèmes sont cependant les butins de dacoit de Ranbir, qui auraient pu avoir besoin d’être étoffés davantage car c’est une partie importante de son personnage et de l’intrigue, et tout se passe trop facilement. De plus, Karan Malhotra aurait dû inclure plus de grands moments héroïques autres que l’intervalle et le point culminant, surtout après que la barre a été élevée si haut récemment par le Sud avec RRR et Pushpa. La seconde mi-temps reprend également sur une note assez terne et mélodramatique après avoir laissé les choses en suspens dans l’intervalle, et prend 30 bonnes minutes pour se remettre sur les rails.

Verdict BL

Shamshera a une première mi-temps très divertissante, couronnée par un bon bloc d’intervalle, mais les choses plongent dans la seconde mi-temps uniquement pour que les procédures reprennent le point culminant, ce qui est un point culminant majeur. Ranbir Kapoor, lui, le cloue complètement dans son premier double rôle, avec à la fois intensité et héroïsme de masse paisa-vasool tandis que Sanjay Dutt est délicieusement diabolique Peu importe les hauts et les bas, ceux qui aiment les westerns dacoit curry de Bollywood des années 60, 70, 80 creuse ça.