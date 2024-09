Critique du film Sector 36 : Vikrant Massey et Deepak Dobriyal brillent dans le film Netflix | Actualités sur les critiques de films

Les meurtres en série de 2005-2006 à Nithari, une colonie peu agréable à vivre à Noida, étaient si effrayants que le sang se glaçait rien qu’en les lisant. La découverte accidentelle d’une main humaine dans un égout a conduit à la découverte de plusieurs parties de corps dans un réservoir d’eau, ainsi que dans la propriété d’un homme d’affaires appelé Maninder Pandher, dont l’employé de maison Surinder Koli a avoué les viols et les meurtres (il les agressait sexuellement, puis les démembrait dans sa salle de bain) de près de 20 enfants.

Les deux hommes ont été emprisonnés et condamnés à mort, mais tous deux ont été libérés en 2023 « faute de preuves ». Ceux qui ont suivi l’affaire sont convaincus que la justice a été refusée : les parents des enfants, dévastés, ont eu le sentiment d’avoir été complètement abandonnés par l’État et par un système judiciaire qui favorise les riches et invisibilise les pauvres.

« Secteur 36 » est clairement basé sur les meurtres de Nithari, mais son avertissement d’ouverture s’éloigne de toute affirmation d’« authenticité et d’exactitude ». Les noms sont modifiés. Nithari devient Seelampur/Shahdara, Pandher devient Bassi et Surinder devient Prem. Les policiers qui ont été passés au crible pour avoir ignoré les plaintes des parents des enfants disparus, sont ici transformés en quelqu’un qui change d’avis et commence à prendre les choses au sérieux, avec l’aide apparente de ses collègues.

Le film est conçu comme un jeu du chat et de la souris entre le psychopathe Prem (Vikrant Massey) et l’inspecteur Ram Charan Pandey (Deepak Dobriyal), et dans la première moitié, il réussit à créer la peur et la répulsion tandis que nous assistons à la création d’un monstre. Massey, dans un retournement à 360 degrés de l’étudiant sincère de 12e Fail, s’efforce de rendre son Prem crédible, son sourire onctueux et ses plaisanteries effrayantes cachant sa vraie nature : ce n’est pas un homme que vous voudriez voir vous attendre dans une rue sombre.

Mais tout se dénoue au moment précis où il a droit à une longue diatribe qui se double d’une confession, l’accumulation de la peur se dissipant alors qu’il continue à fulminer. Darshan Jariwala, qui joue le supérieur de Pandey, qui a de vieux liens avec Bassi, apparaît comme un policier de cinéma standard, essayant de sauver sa peau. Akash Khurana, dans le rôle du suspect Bassi, aurait pu être plus efficace si son personnage n’avait pas été traité avec autant de précautions : il est clairement un pédophile, mais il est trop bien traité. C’est Deepak Dobriyal, qui a parfaitement raison dans sa façon de viser le suspect après avoir été forcé de lever ses œillères, qui vous tient en haleine.

Casting du film Secteur 36 : Vikrant Massey, Deepak Dobriyal, Akash Khurana, Darshan Jariwala

Réalisateur du film Secteur 36 : Aditya Nimbalkar

Note du film Secteur 36 : Deux étoiles et demie