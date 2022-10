Critique du film Sardar: la performance extraordinaire de Karthi dans ce thriller vous amènera au bord de vos sièges

Réalisateur : PS Mithran

Écrit par : PS Mithran

Dialogues : Pon Parthiban, Roju, Binpu Ragu, Geevee

Producteur : S. Lakshman Kumar

Avec : Karthi, Raashii Khanna, Rajisha Vijayan, Chunky Pandey, Laila

Note : 3,5/5

Karthi’s Sardar a frappé les écrans aujourd’hui au milieu d’attentes décentes, alors que la bande-annonce du film promettait un film intrigant en cours de route. Voyons comment est le film

Introduction

Sardar commence en 1988 et nous présente un espion apparemment devenu voyou. Plus tard, le film se tourne vers le présent et nous sommes présentés à son fils Vijay Prakash (Karthi), un flic avide de publicité. Pendant ce temps, une militante Samira (Laila), militant contre la privatisation des plans d’eau, meurt mystérieusement. Alors, Vijay Prakash essaie de découvrir les tueurs. Ce qui se passe ensuite et ce qui est arrivé à l’espion constitue le point crucial.

Ce qui est chaud?

Karthi livre une performance extraordinaire dans les deux rôles et il constitue un atout majeur du film. Il a bercé à la fois en tant que fils ombragé par les actes de son père et en tant qu’espion résistant qui ne reculera devant rien pour protéger l’intégrité de sa nation. Les personnages secondaires sont tous fonctionnels. Il a fait un superbe travail dans ce film et sa performance.

Rashi Khanna n’a pas grand-chose à faire mais elle a une très bonne présence à l’écran. Son avatar glamour est une grande attraction pour les masses. Laila est bien dans son rôle. Rajisha Vijayan et Chunky Pandey ont bien performé.

La cinématographie est bonne et les visuels sont décents. L’éditeur a fait un travail très moyen et il aurait dû être plus efficace en première mi-temps. Les dialogues sont plutôt bons. Le directeur musical soulève le film avec une solide musique de fond en seconde période. La direction de Mithran est engageante. Il y a quelques bons rebondissements et séquences inattendues dans le film et il s’en est très bien sorti.

Sardar est un film d’espionnage efficace avec de bons frissons ici et là. Malgré l’histoire mince, le film parvient à nous garder engagés jusqu’à la fin. L’importance de préserver nos ressources en eau et d’empêcher qu’elles ne tombent entre des mains privées est présentée de manière saisissante. Comme dans les films de ce réalisateur, nous obtenons une surcharge d’informations qui aide également à détailler l’histoire.

Qu’est-ce qui ne l’est pas?

Le film ne fait jamais autant appel à notre cœur qu’à notre cerveau. Et pour un film d’action, les cascades sont largement dérivées et trop longues.

Verdict:

Dans l’ensemble, Sardar est un drame d’espionnage intense qui a des scènes remplies de sensations fortes. La performance folle de Karthi, sa configuration unique, son BGM percutant rempli de visuels saisissants font de ce film une bonne montre ce week-end.