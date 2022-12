Critique du film Salaam Venky: Kajol et Vishal Jethwa laissent tout le monde ému avec leurs performances touchantes

De nombreux films de Bollywood font maintenant leur chemin vers les salles. Parmi le groupe de films, Kajol et Vishal Jethwale film Salam Venki est arrivé dans les salles aujourd’hui. Le film réalisé par Revathi parle d’une mère qui fait tout pour réaliser le dernier souhait de son fils. Il est basé sur une histoire vraie. Il est basé sur le livre The Last Hurray de Shrikant Murthy qui raconte l’histoire d’un joueur d’échecs de 24 ans qui souffrait de la maladie dégénérative rare Dystrophie musculaire de Duchenne. Les films sont arrivés dans les salles et, d’après les réactions de Twitter, on peut dire que ce sera une balade émotionnelle.

Je viens de finir de regarder #salaamvenky Quel film incroyable ? Meilleur film jamais vu à ce jour Kajol tu es vraiment génial Vidya (@Vidyakajolic) 9 décembre 2022

Son SENTIMENT, son AMOUR, sa COMÉDIE, son THRILLER “SALAAM VENKY” Film ? Le concept est bon ?. A PARTIR D’AUJOURD’HUI en salles….Billets ? réservation OUVERT MAINTENANT en EN LIGNE ET DANS près des THÉÂTRES. Tout le meilleur ? à l’actrice de Bollywood KAJOL mam ? ?.C’est SRIDHAR.M https://t.co/BO1nIDsUJj pic.twitter.com/kHml3GDPoD Sridhar. M (@sridharm1980) 9 décembre 2022

#SalaamVenky intervalle:- #VishalJethwa mérite tout l’amour et les louanges ! Toutes les marques d’un homme vedette. #Kajol délivrant réellement l’impuissance d’une mère n’ayant consacré sa vie qu’à son propre fils Sincère mais déchirant parce que c’est un théâtre vide ? ANMOL JAMWAL (@jammypants4) 9 décembre 2022

Pas plus tard qu’hier, Ajay Devgn a revu le film de sa femme Kajol et a mentionné qu’il en avait été touché. Il a écrit une note indiquant que le film le chargeait émotionnellement.

Salaam Venky m’a “chargé” émotionnellement. Celui-ci est spécial. Toute l’équipe brille, surtout Revathy. Et, jeune @vishaljethwa06. Mes meilleurs vœux à l’ensemble du casting et de l’équipe. pic.twitter.com/3r4hqg6THi Ajay Devgn (@ajaydevgn) 8 décembre 2022

Vivek Agnihotri a également exhorté les fans à regarder Salaam Venky dans les salles.