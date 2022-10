Critique du film Ram Setu: la vedette d’Akshay Kumar reçoit une réponse mitigée; les internautes impressionnés par un “concept intéressant” alors que certains l’appellent une “affaire de sommeil”

Akshay Kumar et Jacqueline FernandezLe film de Ram Setu sort en salles aujourd’hui. Étant les vacances de Diwali, on s’attend à ce que les fans et les cinéphiles affluent vers les théâtres pour regarder le film. Il rivalise avec Ajay Devgn et Sidharth Malhotrac’est Dieu merci. Deux grands films en compétition au box-office attirent beaucoup l’attention. Eh bien, Ram Setu est déjà à la mode sur Twitter alors que les téléspectateurs partagent leurs critiques. Le film d’Akshay Kumar reçoit une réponse mitigée. Alors que certains l’appellent un film à succès, certains sont à nouveau déçus par Akshay Kumar.

Entertainment News: Ram Setu vaut-il la peine d’être regardé?

Sur Twitter, beaucoup affirment que la première moitié de Ram Setu est assez intéressante. Le concept du film d’Akshay Kumar et Jacqueline Fernandez et la musique de fond ont également valu à Ram Setu quelques points positifs. Au contraire, il y a quelques internautes qui ont qualifié Ram Setu de fête de la sieste. Découvrez la revue Twitter ci-dessous:

#RamSetu est une affaire de sieste. Ne se sent pas comme une superstar @akshaykumar films. Il est grand temps. Arrêtez de faire des cinémas comme si c’étaient des albums de musique. Commencez par bien choisir votre scénario et travaillez avec de bons réalisateurs. Film de merde !! Sambit Iéna ?? (@sambitrocks) 25 octobre 2022

Intervalle tak sab badhiya cal raha hai au moins sujet de film se chapeau à nahi rahe #RamSetu Saurabh Dahat (@saurabhd2407) 25 octobre 2022

#Onenewordreview :#RamSetu : PASSIONNANT Évaluation : ????#RamSetu est une merveille cinématographique. Cela a du style avec de la substance. La 1ère mi-temps est bonne alors que la 2ème mi-temps est extraordinaire. Akshay Kumar est fantastique alors que sa cinématographie et sa musique de fond sont de premier ordre. A regarder ??#RamSetureview Ashutosh Raj Mehta (@AshutoshRmehta) 25 octobre 2022

#RamSetu première moitié – cinématographie brillante, bgm de premier ordre, concept unique Amandeep Bajpai (@amandeep_bajpai) 25 octobre 2022

Il reste maintenant à voir quel effet cette réponse mitigée a sur la collection au box-office du film. La chance d’Akshay Kumar n’a pas été grande ces derniers temps. Ram Setu va-t-il le changer ? Attendons et regardons !