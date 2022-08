Critique du film Raksha Bandhan: la vedette d’Akshay Kumar vous ramène dans la vieille Inde avec des valeurs de petite ville et des liens incassables entre frères et sœurs

Film: Raksha Bandhan

Le casting de Raksha Bandhan: Akshay Kumar, Bhumi Pednekar, Sadia Khateeb, Sahejmine Kaur, Deepika Khanna, Smrithi Srikanth, Seema Pahwa

Réalisateur Raksha Bandhan: Aanand L Rai

Où regarder : dans les cinémas

Akshay Kumar ne passe pas le meilleur de son temps au cinéma. Ses deux dernières sorties en salles, Bachchan Panandey et Samrat Prithviraj, étaient de purs flops, le second étant en fait un gros désastre, auquel il a dû faire face après plusieurs années. Alors, va Akshay Kumar réussir à rebondir avec Raksha Bandhan? Eh bien, le box-office en décidera, mais pour l’instant, son film avec Bhumi Pednekarréalisé par Aanand L Raia au moins le genre de contenu à première vue susceptible de toucher le public, d’autant plus que le thème du lien fraternel devrait résonner fortement compte tenu de son heure de sortie.

Alors, êtes-vous enthousiasmé par ce qu’il faut regarder ce week-end ou ce qu’il faut regarder cette semaine et vous vous demandez si Bullet Train vaut votre temps? Faites défiler vers le bas pour notre plein Critique du film Raksha Bandhan…

De quoi ça parle

Lala Kedarnath (Akshay Kumar) dirige le plus célèbre discuter faire du shopping dans tout Chandni Chowk et a quatre sœurs dont les mariages sont la plus grande préoccupation de sa vie, en particulier avec les montants insensés de dot qui ont été exigés. Son problème secondaire est sa propre vie car il ne peut pas épouser Sapna (Bhumi Pednekar) tant que ses sœurs ne se sont pas mariées.

Regarder le Bande-annonce de Raksha Bandhan dessous:

Ce qui est chaud

Raksha Bandhan souligne comment les maux du système de la dot sévissent encore à travers l’Inde, même dans des métros comme Delhi et comment même les bonnes personnes Lala Kedarnath ne peuvent s’empêcher d’en faire partie, pensant que c’est le seul moyen de marier les filles de votre maison . La secousse reçue pour lui faire comprendre à quel point c’est faux est prévisible mais efficace et la bonne chose est que le drame lourd est compensé par un humour copieux. Après une longue période, trois chansons dans un film fonctionnent, mais pas si surprenant quand Himesh Reshammiya est l’homme derrière toutes les mélodies. Akshay Kumar, Bhumi Pednekar, Neeraj Sood et tous ceux qui jouent les frères et sœurs d’Akshay Kumar sont en pleine forme comme dans l’étoile principale lui-même. La direction et l’écriture fonctionnent bien aussi pour la plupart.

Qu’est-ce qui ne l’est pas

La honte de la graisse et la honte de la couleur deviennent un peu trop importantes après un certain point, d’autant plus lorsqu’elles ne sont pas correctement résolues. Pour une raison quelconque, de nombreux dialogues sont également hurlés à un décibel extrêmement élevé par l’ensemble de la distribution, en particulier dans les scènes de comédie, ce qui dilue une partie de l’impact humoristique. Le film entier est également terminé trop rapidement et commodément, et un peu brusquement, lorsque le récit a été mis en place pour plus. À vrai dire, le montage de Hemal Kothari est un peu problématique, tout comme le travail de caméra piéton de KU Mohanan.

Verdict BL

Tout compte fait, Raksha Bandhan ramène le cinéma hindi de la vieille école avec des valeurs de la vieille école à bon escient. BollywoodLife obtient 3,5 étoiles sur 5.