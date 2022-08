Critique du film Raksha Bandhan: Akshay Kumar, la vedette de Bhumi Pednekar impressionne le public et le laisse les larmes aux yeux [View Tweets]

Le film bollywoodien Raksha Bandhan est réalisé par Aanand L Rai et met en vedette Akshay Kumar, Sadia Khateeb, Sahejmeen Kaur, Smrithi Srikanth et Deepika Khanna dans les rôles principaux. Le film est sorti le 11 août et les téléspectateurs sont gaga du film. L’histoire du film est basée sur une famille où le frère aîné Lala prend soin de ses quatre sœurs et fait de son mieux pour réaliser le souhait de sa mère malade. Le film Raksha Bandhan reçoit une réponse positive des cinéphiles et, au départ, les internautes ont commencé à boycotter le film Raksha Bandhan. Mais, il semble que les téléspectateurs aient adoré le film d’Akshay et Bhumi. Ils ont commencé à suivre la tendance #RakshaBandhanreview maintenant et ont inondé la section des commentaires en faisant l’éloge du film.

Un utilisateur a écrit: “#RakshaBandhan est un SURE-SHOT SMASH-HIT Cette fois, le héros est #HimeshReshammiya sa musique dans le film est comme Cerise sur le gâteau..#AkshayKumar TERRIFIC sa connexion avec l’AAM AADMI fera de ce film un Un spécial”. Alors qu’un autre a commenté en disant: “Raksha Bandhan est une histoire d’amour profond entre frère et sœurs. Akshay Kumar est exceptionnel, fait de son mieux. Excellente réalisation. Superbe scénario. Il fera pleurer”. La critique du film Raksha Bandhan est à la mode sur le Nouvelles du divertissement.

Voici comment les internautes ont réagi au film –

#RakshaBandhan: SUPERPRODUCTION ! Une histoire parfaite de l’amour pur du frère et des sœurs.#AkshayKumar pic.twitter.com/dUXpdORPPZ Pariksha Sihag (@SihagPariksha) 11 août 2022