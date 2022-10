Critique du film Prince: Le film Sivakarthikeyan est divertissant en morceaux; Anudeep déçoit

Directeur: Anudeep KV

Moulage: Sivakarthikeyan, Maria Ryaboshapka

Histoire: Anudeep KV, Mohan Sato

Dialogues : Prabhakaran, Anand Narayanan

Cinématographie: Manoj Paramahamsa

Musique: Thaman S

Producteur: Suniel Narang, Suresh Babu D, Pushkar Ram Mohan Rao

Fait maison: Talkies Shanthi, Suresh

Introduction :

L’histoire tourne autour d’Anbu (Siva Karthikeyan) qui est professeur d’école et vit avec son père Ulaganathan (Sathyaraj). Jessica de Cambridge s’inscrit dans la même école d’Anbu et il tombe amoureux d’elle. Mais Ulaganathan déteste les Britanniques car ses ancêtres ont été réduits en esclavage par eux. De même, le père de Jessica déteste Anbu car il est indien. Comment Anbu gagne le cœur de Jessica et aussi son père forme le reste de l’histoire ?

Ce qui est chaud?

Shivakarthikeyan fait de bons débuts en telugu et mène du front. Maria Ryaboshapka fait des débuts impressionnants et convient parfaitement à son rôle. Du point de vue du jeu, elle est plutôt bonne et ira loin dans sa carrière. Les valeurs de production du film sont très bonnes car le village mis en place et les zones environnantes ont été assez bien créés. Les dialogues méritent une mention spéciale car ils évoquent de superbes rires tout au long. Le travail de la caméra est également décent. Le montage est juste et le film a une partition musicale énergique.

En ce qui concerne le réalisateur, comme dans son film précédent, bien qu’il n’y ait pas grand-chose dans son histoire, la façon dont il a emballé le film avec un bon divertissement fait que les choses fonctionnent. La façon dont il raconte les éléments clés de l’intrigue met en valeur son talent. Identique au dernier film d’Anudeep, Jathiratnalu, l’un des plus grands atouts du prince est le vaste divertissement qui est organisé à intervalles réguliers. Même si l’intrigue est mince, la façon dont le réalisateur a écrit les épisodes de comédie élève complètement le film.

Le film est très amusant, ce qui divertit le public. Les comédiens portent tout le film sur leurs épaules. Tous les personnages du film font un travail hilarant et maintiennent l’élan en première mi-temps. Les doublures écrites et la façon dont l’intrigue est racontée aident le film.

Qu’est-ce qui ne l’est pas?

L’intrigue est prévisible et il n’y a pas grand-chose dans le scénario. Les problèmes des villageois et la façon dont le héros tombe amoureux d’une fille d’un autre pays et gagne son amour, des types d’épisodes ont été présentés dans de nombreux films dans le passé.

Verdict:

Prince est un artiste jovial qui a la comédie comme point fort. Même si l’intrigue est prévisible, le film est rempli de divertissements à intervalles réguliers. Enfin, c’est une sorte de film dans lequel il faut sortir de la logique et profiter du plaisir qui est présenté.