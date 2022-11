Critique du film Phone Bhoot: Katrina Kaif-Siddhant Chaturvedi et la première moitié de la vedette d’Ishaan Khatter laisse les internautes rouler par terre [View Tweets]

Téléphone Bhoot mettant en vedette Katrina Kaif, Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi est sorti en salles en ce moment. De nombreux fans regardent le film et partagent simultanément la critique du film. Phone Bhoot est une comédie d’horreur réalisée par Gummmeet Singh et financé par Farhan Akhtar et Ritesh Sidhwani sous la bannière d’Excel Entertainment. Katrina Kaif joue un fantôme dans Phone Bhoot tandis que Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter jouent des chasseurs de fantômes. La première moitié du film comique a laissé les fans rouler par terre. Allons vérifier Critique du film Phone Bhoot dessous:

Critique du film Phone Bhoot: les internautes adorent la première mi-temps

Phone Bhoot est à la mode dans Entertainment News en ce moment et pour toutes les bonnes raisons. Katrina Kaif a impressionné tout le monde avec un fantôme excentrique nommé Ragini. Les talents d’actrice de l’actrice ont conquis le public. D’autre part, le duo de Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khatter et le timing de la comédie dans Phone Bhoot ont également fait rire les fans. Le premier film de comédie d’horreur a été particulièrement impressionnant pour de nombreux fans.

Découvrez la critique du film Phone Bhoot ici:

Siddhant et Ishaan ont une excellente chimie #PhoneBhoot Rita Jawalkar (@rita__60) 4 novembre 2022

#PhoneBhoot est juste grisant ??.. c’est une montre absolue !! Sandhya (@Sandhyashukla34) 4 novembre 2022

#PhoneBhoot la première mi-temps est incroyable?. Belle prestation des comédiens. Pankaj Sahu (@iPankajSahu) 4 novembre 2022

intéressant !! La peine de regarder. A beaucoup aimé . #PhoneBhoot Ravi Tiwari (@itsRaviTiwari7) 4 novembre 2022

Sheeba ji est excellent dans #PhoneBhoot Rubina (@Rubina455) 4 novembre 2022

Grandement exprimé les gags !! Joli chasseur de fantômes ?#PhoneBhoot Ishu (@ishu8000) 4 novembre 2022

Etrange ? ! Bon film! Une seule bande-son est bonne, les autres sont moyennes ! Le jeu de Katrina était sympa#PhoneBhoot _ ?? (@malupandit555) 4 novembre 2022

magnétisme total !! Katrina ! Mais l’intrigue aurait pu être mieux. #PhoneBhoot ?????? ?????? (@luckyguptaa__07) 4 novembre 2022

#PhoneBhoot Catherine Kaif nous a littéralement dirigés vers la voie de la comédie !! Quel poltergeist ?? ankit (@ Sakeeb135) 4 novembre 2022

Ambiance décalée !! Film génial ? #PhoneBhoot Anjali00 (@Anjali8430) 4 novembre 2022

#PhoneBhoot intervalle. C’est ce qu’on appelle un artiste idiot… Masti complet….? En attendant l’autre moitié ? pic.twitter.com/1kyqTlBkKz Yogesh Rokde (@yogirokde) 4 novembre 2022

Pourquoi la première mi-temps est si bonne et pas le package global ? #PhoneBhoot Kanika Singh (@the_kanika) 4 novembre 2022

Quel beau film. La première mi-temps est incroyable. Beaucoup ri après longtemps #PhoneBhoot Sangita ? (@Sangita_M779) 4 novembre 2022

#PhoneBhoot Kat est sacrément bonne dans ce film. La peine de regarder Ayush (@Bhatt954Ayush) 4 novembre 2022

#PhoneBhoot est la dose parfaite de divertissement. J’ai adoré Samrat (@XmartAmit_) 4 novembre 2022

Katrina Kaif a fait un travail incroyable dans le film #PhoneBhoot . Allez voir ce superbe film les gars. Sakshi (@Sakshi_2_) 4 novembre 2022

Bohat salut badiya ou Cool film hai sûr Sabko accha lagega ne Mlle ça #PhoneBhoot Janvi (@bitch_dube) 4 novembre 2022

vraiment c’est un film très génial que j’apprécie c’est des amis .. vous devez tous regarder ça#PhoneBhoot Ashmita (@ashmita9999) 4 novembre 2022

Katrina Kaif première moitié mein tabahi macha Di hai log taliyan Baja rahe hain #PhoneBhoot Anamika (@Anamika0563) 4 novembre 2022

Katrina Kaif dans l’actualité

Katrina Kaif a fait la promotion du film partout avec Siddhant et Ishaan. De Bigg Boss 16, The Kapil Sharma Show à l’université, aux événements et à divers autres lieux, le trio Phone Bhoot s’est amusé ensemble lors des promotions. Récemment, lorsque Katrina est venue promouvoir Phone Bhoot dans The Kapil Sharma Show, l’actrice a révélé qu’elle avait un joli surnom chez sa belle-famille. Tout le monde l’appelle affectueusement Kitto. Lors des promotions, Katrina a également été interrogée sur Vicky Kaushal. Katrina a été interrogée sur le plus attachant de Vicky. L’actrice a déclaré sa “joie de danser et de chanter”. Katrina a révélé que Vicky est une bonne chanteuse et qu’elle lui demande de chanter chaque fois qu’elle est incapable de dormir.