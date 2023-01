Critique du film Pathaan : Shah Rukh Khan, la vedette de Deepika Padukone laisse les fans impressionnés ; appelez ça une ‘joie cinématographique’, ‘super duper hit’

Pathaan : Enfin, le jour est arrivé, et les fans ont pu voir la superstar Shah Rukh Khan briller haut sur l’écran après quatre longues années et il l’a gouverné. Les premières critiques de Pathaan sortent et les fans en deviennent gaga et comment. Le film Yeh est sorti aujourd’hui et la demande folle pour le premier jour du premier spectacle a laissé les distributeurs de salles joyeux et comment. Et maintenant, les fans qui ont réussi à regarder le film dans les émissions du matin saluent le film et l’appellent une joie cinématographique.

#Pathaan 1ère moitié:- Probablement #ShahRukhKhan l’entrée la plus électrique de ces dernières années, suivie d’un set d’action savamment chorégraphié avec son fusil de chasse emblématique#JohnAbraham reçoit le maximum d’acclamations ! La comédie est un hit & a miss un peu inutile. La 2ème mi-temps est prête ! ANMOL JAMWAL (@jammypants4) 25 janvier 2023