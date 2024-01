Critique du film : “Orion et les Ténèbres” se perd dans le passage du livre pour enfants au film d’animation

Dire que le héros du nouveau film d’animation de Netflix « Orion et les Ténèbres » est craintif est un euphémisme.

Orion, 11 ans, a peur d’obstruer les toilettes de l’école, des clowns meurtriers des gouttières, des téléphones portables qui lui donnent le cancer, des piqûres de moustiques qui s’infectent, des chutes des gratte-ciel, des abeilles, des chiens, des coupes de cheveux, des erreurs de prononciation du bonjour et de l’océan. Entre autres.

« C’est normal d’être nerveux – plus que normal, en fait. C’est normal », lui dit gentiment sa mère. « Parfois, il suffit de ressentir la peur et de le faire quand même. »

Ce qui effraie le plus Orion, c’est l’obscurité et c’est là que les choses se passent dans ce film très inégal qui semble perdre complètement le fil à la fin, malgré un scénario du célèbre cinéaste Charlie Kaufman.

“Orion and the Dark” parle de la peur et de sa capacité à la surmonter, mais ce film réalisé par Sean Charmatz contient trop de cochonneries qui obstruent la vision. Il est basé sur le livre pour enfants d’Emma Yarlett mais, comme son personnage humain principal, manque de confiance, se terminant par un voyage dans le temps et un saut dimensionnel. On pourrait dire que les cinéastes ont peur de leur propre film.

Orion – avec des touffes de cheveux bruns ondulés, une bouche fine, des oreilles comme des antennes paraboliques et une jolie voix de Jacob Tremblay – reçoit la visite une nuit d’un imposant Dark, dans un manteau noir, avec seulement ses yeux et ses dents en blanc. Il est merveilleusement exprimé par Paul Walter Hauser.

“Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont peur de moi mais toi, tu es à un tout autre niveau”, dit Dark à Orion. “Vous êtes de loin le plus bruyant, le plus odieux et, franchement, le plus blessant.”

Un accord est donc conclu : Orion doit rejoindre Dark pendant 24 heures alors qu’il survole le monde pour apporter la nuit au monde. « Vous verrez enfin que je n’ai rien à craindre. Vous apprendrez à apprécier la beauté de la nuit au lieu d’être constamment terrifié.

Kaufman – l’esprit inventif, subversif et époustouflant derrière « Being John Malkovich » et « Eternal Sunshine of the Spotless Mind » – est plutôt apprivoisé ici, malgré une blague de David Foster Wallace et un gag qu’il aurait dû continuer à exploiter avec Dark étant un cinéaste débutant et frustré. (Il appelle Sundance « un club de garçons ».)

Mais la plupart du film est en retard et il y a beaucoup de conflits fabriqués. Vous pouvez dire que le dialogue est mince quand Orion et Dark rient tous les deux, mais rien ne se passe, essayant de télégraphier leur amitié. Il y a aussi du vol cinématographique, comme un enfant volant sur le dos d’une bête comme “Comment dresser votre dragon” et un enfant interrompant le narrateur de “Princess Bride”.

Le monde animé est merveilleusement réalisé, depuis l’herbe ombragée et inégale jusqu’aux passages piétons granuleux de Times Square. Il y a une utilisation bienvenue de dessins d’enfance pour donner plus de texture au film, mais on est loin de l’animation révolutionnaire de “Spider-Man : dans le Spider-Verse.” Même certains travaux vocaux de Werner Herzog ne parvient pas à le soulever.

Puisque le matériel source est un livre pour enfants, les cinéastes ont ajouté et ajouté, comme un groupe d’esprits nocturnes boiteux appelés sans imagination Entités nocturnes – Insomnie, Sommeil, Calme, Bruits inexpliqués et Fais de beaux rêves. Aucun ne fait grande impression et Sleep ressemble étrangement à une version bleue de Telly Monster de « Sesame Street ».

Comme on pouvait s’y attendre, à mi-chemin du film, les rôles s’inversent et il est temps pour Orion de venir à la rescousse de Dark. Il ne se sent pas en sécurité à propos de son rival – le malin Light qui porte des lunettes de soleil.

“Chaque jour, j’apporte de la légèreté et de l’espoir au monde et vous apportez exactement le contraire”, se moque Light. Cette tension aurait dû être l’épine dorsale logique du film – il y a même un moment intéressant où l’absence de l’une de ces forces est poussée à l’extrême – mais leur rivalité semble renforcée.

Les cinéastes ne savent pas comment terminer « Orion et les Ténèbres » et nous nous retrouvons donc avec des tirs de lasers, une machine à voyager dans le temps et Dark disparu depuis longtemps, à des millions de kilomètres de notre point de départ. Il y a en fait une chose qu’Orien aurait dû craindre encore plus que l’obscurité : jouer dans un mauvais film.

« Orion and the Dark », une version de Netflix, est classé TV-Y7 pour « la peur et le langage ». Durée : 92 minutes. Une étoile et demie sur quatre.

En ligne: https://www.netflix.com/title/81476885

Mark Kennedy est à http://twitter.com/KennedyTwits