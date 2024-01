Critique du film : « Origin » d’Ava DuVernay est une interprétation puissante et astucieuse de « Caste »

Des mots comme « important » et « vital » sont peut-être un peu trop utilisés dans la critique cinématographique. Ce n’est pas que nous ne le pensons pas, c’est juste que parfois nous (ok, je) pouvons être un peu excités. Et lorsqu’on regarde et revoit de bons films en temps réel, il est impossible de savoir ce qui nous attend. Y aura-t-il autre chose qui rendra ce superlatif ridicule rétrospectivement ? Souvent, oui.

Ava DuVernay’s nouveau film “Origine” est-ce autre chose. Il s’agit d’une interprétation puissante et artistique d’un livre académique qui était tout sauf un candidat évident pour un long métrage narratif.

Le livre en question est « Caste : Les origines de nos mécontentements », dans lequel Isabel Wilkerson, auteure lauréate du prix Pulitzer propose une théorie primordiale sur le pouvoir, la hiérarchie et la déshumanisation systémique des structures sociales, reliant l’expérience des Noirs en Amérique aux Dalits de l’Inde et au peuple juif de l’Allemagne nazie. Le critique du New York Times l’a qualifié de l’un des livres de non-fiction les plus puissants qu’il ait jamais rencontré et de «le livre de non-fiction phare du siècle américain jusqu’à présent».

Que « Caste » ait séduit DuVernay, qui a réalisé des documentaires comme « 13th », reliant l’esclavage à l’incarcération massive d’hommes noirs, n’est pas surprenant. Qu’est-ce qu’elle en a fait ? Au lieu de ressasser les faits du livre, DuVernay a transformé « Caste » en un drame d’investigation romancé dans lequel nous suivons le personnage d’Isabel Wilkerson alors qu’elle rassemble les pièces tandis que sa vie s’effondre.

Avec une structure non conventionnelle, dans laquelle nous sommes souvent transportés dans différentes histoires à différentes époques, dans le sud des États-Unis, dans l’Allemagne nazie et en Inde du début du XXe siècle, « Origin » est néanmoins d’une efficacité alarmante, un voyage fascinant et obsédant vers une sorte d’illumination.

Wilkerson est magnifiquement interprété par Aunjanue Ellis-Taylor, un acteur suffisamment profond pour s’engager dans les enquêtes académiques et intellectuelles du film, et suffisamment charismatique pour rendre ce qui ressemble à des devoirs captivant. C’est le genre de femme noire à 360 degrés qu’on ne voit pas très souvent dans les grands films : elle est à la fois confiante et pleine de doute et de vulnérabilité, accomplie mais chercheuse, déterminée et toujours méfiante. Et elle n’a pas peur de poursuivre son intuition selon laquelle tout le monde, civils et éditeurs de livres, semble lui dire que cela n’en vaut pas la peine.

C’est un personnage entouré d’amour lorsque nous la rencontrons, avec un mari assez parfait et solidaire (Jon Bernthal), sa mère vieillissante Ruby (Emily Yancy) et une cousine/confidente en Marion (Niecy Nash-Betts). Elle n’est pas immédiatement intéressée par une mission sur Trayvon Martin et est un peu coincée en sachant que quoi qu’elle fasse, elle devra s’y consacrer pleinement. Dans « Origin », une poussée prend la forme d’une perte et ses recherches revêtent une urgence vitale pour, sans être trop hyperbolique, comprendre pourquoi tout est pourri avant qu’elle ne quitte elle aussi la terre.

DuVernay nous emmène dans ses découvertes alors que Wilkerson découvre un groupe d’étudiants de Harvard, deux noirs, deux blancs, qui s’intègrent dans une communauté ségréguée du Sud pour l’étudier, un membre du parti nazi tombé amoureux d’une femme juive et un Indien. intellectuel qui est issu de sa caste modeste et a défendu les droits des Dalits. Ils ressemblent un peu à des films différents. Mais même si ce n’est peut-être pas l’anthologie la plus élégamment assemblée, elle fonctionne au niveau instinctif. DuVernay et Ellis-Taylor s’engagent dans le grand swing, et le public qui lui donne une chance pourrait se retrouver changé – ou du moins un peu plus curieux, un peu plus alerte – à cause de cela.

Est-il prématuré de dire que « Origin » pourrait bien être le magnum opus de DuVernay ? Eh bien, peut-être. Mais j’espère que c’est le début d’une nouvelle ère de narration vibrante et audacieuse pour elle, avec ces satanées rides du temps fermement ancrées dans le rétroviseur.

“Origin”, une sortie Neon en salles vendredi, est classé PG-13 par la Motion Picture Association pour les “scènes de violence”. Durée : 135 minutes. Trois étoiles et demie sur quatre.