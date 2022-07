Critique du film ‘Non’: Jordan Peele récidive dans un spectacle magistral – National

Comment même décrire Non?

Pas tout à fait une horreur, pas tout à fait un thriller, pas tout à fait une comédie, mais en quelque sorte les trois, le dernier film de Jordan Peele résiste à la catégorisation. Captivant dès la première scène, NonComme Sortez et Nous devant lui, les courses en un clin d’œil. En cours de route, le public a droit à un festin visuel de couleurs et à une grandiosité étrangement simpliste – et faites confiance, l’équipe des effets n’a épargné aucun effort sur ce film.

Il est difficile de parler du film sans le spoiler, alors voici l’essentiel de l’intrigue : le film suit les frères et sœurs OJ et Emerald Haywood (Daniel Kaluuya et Keke Palmer), qui sont sellés (désolé) avec l’entreprise de chevaux de concours de leur famille. et ranch après la mort subite de leur père. Si basique, pourrait-on penser. Non, Non va beaucoup, beaucoup plus profondément.

Que veux-tu dire par là?

Il se passe beaucoup de choses tout au long du film. Bien que cela ne soit pas clair en apparence, comme dans tous les films de Peele, il y a un courant sous-jacent de commentaires sociétaux. Cruauté envers les animaux, lien familial, Hollywood, histoire et représentation des Noirs – chacun de ces sujets, et bien d’autres, est abordé d’une manière ou d’une autre. Dans certains cas, ce n’est pas subtil, mais dans d’autres, cela prend plusieurs heures après avoir regardé Non pour qu’il s’enfonce vraiment. S’il y a un candidat pour un deuxième (ou troisième ou quatrième) visionnage, c’est ce film.

Est-ce effrayant?

Dans certaines scènes, oui. Comme se détourner de l’écran, tendu et effrayant. Gore est réduit au minimum, mais il y a quelques moments particulièrement brutaux, alors préparez-vous à cela.

Comment vont Kaluuya et Palmer ?

Leur relation frère-sœur est si parfaite qu’il est étonnant qu’ils ne soient pas réellement liés. Ils sont repoussoirs l’un pour l’autre ; Le regard sérieux et intense de Kaluuya est si expressif et parfait, et l’attitude pleine d’énergie et de non-prisonniers de Palmer donne au film du piquant et une partie de sa légèreté indispensable. Steven Yeun, en tant qu’ancien enfant star devenu animateur de parc d’attractions, est également formidable.

À quel point l’intrigue est-elle créative?

Tellement créatif que je ne sais pas comment Peele propose ce genre de choses. Dans un monde de films et de remakes de super-héros par cœur, c’est tellement rafraîchissant de voir quelque chose d’original repousser les limites du cinéma. Le travail de Peele est si remarquable et si distinct le sien, il est en passe de devenir l’un des maîtres du métier. Cela peut ressembler à une hyperbole, et cela peut être le résultat de la même chose encore et encore dans les théâtres, mais Non est à la fois amusant et captivant, ce que la plupart des films de nos jours ne sont pas. Les éloges assourdissants des critiques se produisent pour une raison – plus de cela s’il vous plaît, Hollywood!

Vous avez parlé d’effets. À quelles sortes de choses pouvons-nous nous attendre?

Il y a plusieurs scènes où le public du théâtre a haleté de manière audible. Spectacle et effets visuels vraiment époustouflants. D’une certaine manière, cela m’a rappelé la première fois que j’ai vu HEla première fois que j’ai vu l’OVNI et vu Elliott décoller et voler sur son vélo.

Le film va dans des endroits où vous n’auriez jamais pensé qu’il irait; tant d’idées disparates fusionnées dans un résultat final qu’il est difficile de résumer. Des dizaines de personnes se sont assises dans leurs sièges, abasourdies après la fin du film, un témoignage du voyage qu’il vous emmène. Ma plus grande recommandation est d’éviter les spoilers et d’aller en clair. C’est un film qu’on a envie de voir sans a priori.

Quelle est la ligne de fond?

Non est le meilleur film de l’année à ce jour, il n’y a vraiment aucune comparaison. Jeunes, moins jeunes, cinéphiles ou non, il devrait plaire à tous les publics. Faites-vous une faveur et obtenez des billets maintenant. Vous ne le regretterez pas.

‘Nope’ est maintenant à l’affiche dans les cinémas partout au Canada. Veuillez vérifier les listes locales pour plus de détails.