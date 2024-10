Critique du film Ne bouge pas (2024)

« Don’t Move » est un thriller d’enlèvement qui n’a rien à dire. Sérieusement, le double élimé de 93 minutes contient très peu d’observations convaincantes sur ses personnages fracturés ou son supposé suspense. Ce film est simplement une simulation du genre auquel on s’attend dans l’histoire d’un homme kidnappant une femme dans les bois. La configuration écoeurante laisse également beaucoup à désirer, tout comme la fin anti-climatique. Mais je prends de l’avance.

Avec Sam Raimi comme producteur, les réalisateurs Brian Netto et Adam Schindler se soucient peu du personnage principal au centre du scénario banal de TJ Cimfel et David Whiteake. Même si l’on voit pour la première fois Iris (Kelsey Asbille, « Yellowstone ») se réveiller à côté de son mari, on a l’impression que son étourdissement a duré plus longtemps que son sommeil. Le couple a tragiquement perdu leur fils dans un accident de randonnée. Alors qu’ils gravaient leurs initiales sur un arbre, un adolescent Mateo est tombé d’une falaise (j’aurais aimé plaisanter). S’assurant de ne pas remuer son mari, ce matin-là, Iris s’habille en silence et sort sans son téléphone. Elle se dirige vers un sentier de randonnée avec seulement un couteau de poche et le bateau jouet rouge de son fils à ses côtés. Iris se gare, parcourt le sentier, escalade les rochers et monte jusqu’au sommet, où elle envisage de sauter vers la mort.

« Belle vue », observe Richard (Finn Wittrock). Homme apparemment génial, Richard interrompt la tentative de suicide d’Iris. Il raconte comment, il y a des années, il a envisagé de se suicider lorsque sa partenaire Chloé est décédée dans un accident de voiture. En partageant sa douleur, il dissuade Iris d’une manière ou d’une autre d’un rebord littéral. Les deux hommes redescendent le terrain rocheux vers leurs voitures respectives. C’est ici que Richard enlève Iris, lui injectant un sérum qui finira par la paralyser assez longtemps pour qu’il puisse l’emmener dans sa cabane isolée pour le week-end. Comme on pouvait s’y attendre, le plan infaillible de Richard ne tient pas compte de la détermination d’Iris. Elle lui échappe un temps avant de redevenir sa propriété.

« Don’t Move » partage une partie du même ADN avec « Trap » de M. Night Shyamalan. Semblable au passionné Cooper Abbott de Josh Hartnett, l’intelligent Richard est très rapide sur ses pieds. Il parle gentiment à l’homme de la montagne qui cache Iris et imagine rapidement des excuses plausibles et des histoires générales pour quiconque remet en question ses motivations. Il a aussi une famille qui ne sait clairement pas qu’il est un tueur en série. Mais c’est là que s’arrêtent les comparaisons entre « Don’t Move » et « Trap ». En fin de compte, ce film ne s’intéresse pas psychologiquement à son méchant. Richard n’est rien de plus qu’une présence menaçante, un sourire en coin sans trace émotionnelle. Avec un personnage limité avec lequel jouer, Wittrock s’efforce d’insuffler un malaise dans des scénarios boiteux qui ne font qu’endormir le pouls presque inexistant du film.

Vous pourriez souligner une incuriosité similaire quant au fait que le film ne voit pas vraiment Iris. Parce que le personnage est paralysé pendant une grande partie du thriller, c’est à Asbille d’apporter une certaine intériorité dans un rôle essentiellement silencieux. Malheureusement, ses yeux brillants et ses muscles tremblants (une manifestation physique du chagrin paralysé qui la hante) ne peuvent pas faire beaucoup de travail. On ne dépasse jamais vraiment la simple métaphore du chagrin d’Iris pour son fils ou de la dépression qui régit sa vie depuis sa mort prématurée. Et mis à part les plus brefs flashbacks, le film ne trouve jamais de moyen unique de sortir de l’extérieur figé du personnage. Nous passons un film entier avec Iris, mais n’apprenons rien de nouveau sur elle que nous ne connaissions dans les dix premières minutes du film.

« Don’t Move » souffre également de mauvais effets visuels, d’une partition hyperactive et d’une incapacité à créer le genre d’ambiance tendue nécessaire au succès d’un thriller comme celui-ci. La meilleure chose que l’on puisse dire à propos de « Don’t Move » est que si vous vous risquez à appuyer sur play sur Netflix, le temps que vous avez peut-être perdu est au moins facilement oubliable.