Critique du film Mission Majnu : Sidharth Malhotra livre une autre performance remarquable après Shershaah ; les fans appellent le film “chef-d’œuvre”

Mission Majnu de Sidharth Malhotra est sorti sur OTT où l’acteur sera vu jouer l’agent brut. Depuis la sortie de la bande-annonce du film, les fans ne pouvaient que la comparer avec Raazi d’Alia Bhatt, mais maintenant, quiconque a regardé le film a une opinion différente à ce sujet. Ils saluent Mission Majnu de Sidharth Malhotra et analysent sa performance après Shershaah et le qualifient d’acteur exceptionnel. Le film a réussi à impressionner les internautes jusqu’au cœur et ils le qualifient déjà de chef-d’œuvre.

#MissionMajnu 4.5*/5 “Chef-d’œuvre” Super thriller d’espionnage qui réussit à garder tout le monde accroché jusqu’à la fin,#SidharthMalhotra & team MM mérite Standing Ovation, un film qui célèbre le nationalisme. Aurait fait 100cr + au BoxOffice #MissionMajnuReview pic.twitter.com/oUhsu8VNck Rohit Jaiswal (@rohitjswl01) 20 janvier 2023

#MissionMajnuReview Un film brillant, avec de superbes performances. Histoire d’un RAW Majnu infiltré, qui sauve l’amour et sa Nation. ?#MissionMajnu est le meilleur début pour 2023. C’est sûrement un film qui devait sortir en salles.#SidharthMalhotra #RashmikaMandanna pic.twitter.com/yTwtlScBEy Ashwani Kumar (@BorntobeAshwani) 20 janvier 2023

#MissionMajnu Classements : IMDb : 8.1/10 Gadgets360 : 4.1/5 Google : 4.8/5 Bollywood Hungama : 3.5/5 Réponses positives partout ?? Toutes nos félicitations @iamRashmika et équipe #MissionMajnu ? pic.twitter.com/upGE2zMr5P PushpaTheRule (@uicaptures) 20 janvier 2023

Le film Mission Majnu est vraiment incroyable. J’ai adoré chaque instant #DeshKaMajnu pic.twitter.com/mvQ99imx7h L’ère Bollywood (@BollywoodArvind) 20 janvier 2023

J’ai un respect décent pour les films qui ne prétendent pas être de bons films et m’alertent dans leur première image elle-même. Séance : Mission Majnu. pic.twitter.com/SVXuOqksqA Chaitanya (@illusionistChay) 20 janvier 2023

Outre Sidharth Malhotra, les fans font l’éloge de Rashmika Mandanna pour son travail honnête dans le film et l’appellent une autre grande chose à Bollywood. Dans l’ensemble, le film a obtenu plus de 4,5 étoiles de la part du public et des téléspectateurs qui ont regardé le film et l’ont qualifié de montre de week-end parfaite avec la famille. Sidharth Malhotra émerge lentement comme l’affiche nationale, alors qu’il se prépare pour la police indienne avec Rohit Shetty.