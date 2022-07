Critique du film Merci: A voir absolument pour la performance de Naga Chaitanya et Raashi Khanna

Film: Merci

Merci Cast: Naga Chaitanya, Raashi Khanna, Malvika Nair, Avika Gor et autres

Merci directeur: Vikram Kumar

Où regarder : Dans les cinémas

Revue par : Sarvepalli Bhavana

Avec Naga Chaitanya et Raashi Khanna dans les rôles principaux, Merci est sorti sur les écrans aujourd’hui. Réalisé par Vikram K Kumar, le film est salué par le public sur les réseaux sociaux. Voici notre avis…

Abhiram (Naga Chaitanya) est une entreprise très prospère et est l’une des personnalités les plus importantes du monde de l’entreprise. Il est obsédé par lui-même et fait partie des personnes égoïstes que vous rencontrerez jamais. Son comportement et sa nature repousseront également sa petite amie (Raashi Khanna). Un beau jour, les choses tournent mal et cela lui fait regretter de ne pas exprimer ses émotions. Il décide de remercier toutes ces personnes qui l’ont soutenu à chaque fois qu’il échouait et tombait. Alors il commence son voyage vers eux, les rencontre et les remercie individuellement. Ce qui le fait regretter et la fin de son voyage est quelque chose que vous devez regarder sur grand écran.

Ce qui est chaud?

Merci est un film à voir absolument. C’est très simple. Donc rebondissements. Pas de décalage ni de scènes quelconques qui vous feront sortir du théâtre. Il s’agit de la vie d’un homme d’affaires égoïste et de la façon dont il réalise l’importance des gens et la gratitude qu’il doit avoir pour eux. Chaitanya vient d’entrer dans la peau de ce rôle. Les variations de son personnage et la façon dont il a réussi à les montrer avec facilité sont quelque chose que le public va adorer. Chay a livré une performance digne des applaudissements et il a besoin de toute l’appréciation pour représenter superbement ces différentes nuances. Raashii Khanna est magnifique et elle joue également bien dans son rôle mature. D’autres héroïnes Malavika Nair et Avika Gor donnent également le meilleur d’elles-mêmes. La piste de Malavika et Chay est assez bonne. Prakash Raj et Sampath ont joué des rôles courts mais ils ont tout de même surpassé leur performance. Le réalisateur Vikram K Kumar gère bien les visuels car ils sont l’un des meilleurs aspects du film. Le travail de caméra de PC Sreeram crée de la magie tout au long du film.

Qu’est-ce qui ne l’est pas?

L’histoire du film, bien que simple, est routinière. Le public est familier avec ce genre d’histoires émotionnelles et Chay lui-même a joué dans un film comme Premam où différentes phases de sa vie sont montrées. Donc, celui-ci est très similaire à Premam uniquement. La marque Vikram est en fait absente de ce film. La majorité de l’histoire est prévisible et ennuyeuse mais gérable dans certaines parties. La durée d’exécution du film n’est que de 2 heures, mais il aurait été préférable qu’il y ait encore quelques retouches.

Dans l’ensemble, le film est regardable et incontournable pour les performances, les visuels et les efforts déployés par l’équipe.