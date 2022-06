Critique du film Lightyear : une bonne aventure – et une meilleure saisie IP

La blague courante sur les films Disney-Pixar est la façon dont ils imprègnent des sentiments dans des objets et des formes de vie qui ne les affichent pas souvent clairement. Le monde de nemo est sur la façon dont les poissons ont des sentiments. Ratatouille est sur la façon dont les rats ont des sentiments. Voitures est sur la façon dont les automobiles ont des sentiments. Même le logo de Pixar, une petite lampe anthropomorphisée, semble avoir des sentiments.

De même alors, Année-lumière est sur la façon dont les hommes blancs ont des sentiments.

Année-lumière se concentre sur Buzz Lightyear. Vous connaissez probablement Buzz en tant que personnage principal du célèbre homme de 27 ans Histoire de jouet franchise sur un garçon nommé Andy et son lot de figurines, de poupées et de jouets secrètement sensibles. Cependant, Année-lumière n’est pas une aventure solo continue de ce petit héros en plastique (qui a été exprimé par Tim Allen). Selon la tradition Disney et Pixar, Année-lumière (2022) est le véritable film de science-fiction de 1995 qui a inspiré les jouets Buzz Lightyear dans l’univers d’Andy. Andy a vu Année-lumière et voulait la figurine articulée que sa mère lui avait achetée dans l’original Histoire de jouet.

Buzz l’Éclair dans le Histoire de jouet films est simplement une représentation jouet de ce Buzz Lightyear original et fictif (qui est exprimé par Chris Evans). Malgré leurs différences, une idée commune des deux Buzz l’Éclair – audacieux, têtu, fort – est comprise par Andy et par nous. C’est un concept assez élevé pour un film pour enfants.

Année-lumière lui-même est une douce réflexion sur la valeur de l’amitié, une histoire d’origine qui donne au personnage titulaire un sens du but et une balade rapide à travers un monde cosmique souvent magnifique. Il y a aussi un chat robot hilarant nommé Sox; Je suis effrayé par ma propre affection envers Sox. En tout, Année-lumière est facilement dans la moitié supérieure de la filmographie de Disney et Pixar. C’est une aventure spatiale charmante et parfois extrêmement drôle.

Pourtant, il y a quelque chose sous la surface qui compromet la narration compétente de Disney et Pixar. C’est l’idée que Année-lumière existe non seulement pour nous donner un film indépendant sur les sentiments de ce garde de l’espace, mais plutôt pour profiter de la propriété intellectuelle très lucrative de Disney. Pour un personnage dont les mots célèbres sont « vers l’infini et au-delà », Année-lumière se sent prévisible, se contente de jouer dans les limites de la prune de Disney plutôt que de pousser Disney et Pixar dans un avenir passionnant.

Si vous pensez à Année-lumièrel’existence de trop, votre cerveau peut commencer à démanger avec des questions.

Année-lumière est animé comme Andy de Histoire de jouet est animé, Andy perçoit aussi Année-lumière comme un film d’animation, ou est-ce une action en direct ? Can Andy, qui a 6 ans au début du premier Histoire de jouet, même comprendre de quoi parle le film ? Et comment ça se passe Année-lumière existent même dans notre propre univers, 27 ans après ses débuts ? Comment est-il arrivé ici? Et pourquoi est-il ici ?

Comme un dieu sans visage, le film ne donne aucune réponse concrète à ces questions. Au lieu de cela, cela nous donne une histoire d’échec (en quelque sorte) et d’amitié.

Ce Buzz Lightyear, avec sa meilleure amie, la garde spatiale Alisha Hawthorne (Uzo Aduba), fait partie d’un équipage chargé d’explorer une planète inexplorée. Ils découvrent rapidement que ce monde inexploré est hostile, plein d’insectes géants et de vignes étranglantes, ce qui est encore plus compliqué lorsqu’une action décisive de Buzz laisse tout l’équipage de leur vaisseau spatial en forme de navet bloqué là indéfiniment.

Buzz a l’intention de réparer son tort, essayant encore et encore de rentrer chez lui en hypervitesse – la vitesse nécessaire pour que tout l’équipage saute dans l’espace. Il se rapproche à chaque tentative, mais reste confronté au problème lancinant de la relation incassable entre le temps et l’espace. Chacun des voyages de Buzz ne dure que quelques minutes pour lui, mais ils durent quatre ans pour ses amis abandonnés, qui vieillissent tous normalement. Buzz n’y voit aucun problème car il considère le sacrifice comme vertueux (c’est l’une des qualités qui le rendent similaire à l’autre personnage majeur de Disney de Chris Evans, Captain America). C’est, en fait, le Buzz Lightyear que nous connaissons et aimons – celui qui est courageux et loyal, et qui n’a pas toujours les meilleures idées.

Il y a une question implicite dans les adaptations IP à budget plus élevé, mieux diffusées et plus clignotantes. Vous pouvez le sentir dans Le film Lego, dans de nombreuses séries télévisées de Disney +, dans les images fixes du prochain film Barbie de Greta Gerwig. Bien sûr, semble-t-il dire, il s’agit d’un projet basé sur une propriété intellectuelle familière, conçu pour extraire presque chirurgicalement des dollars des portefeuilles de fans de longue date… mais ne peut-il pas encore être créatif ? N’est-ce pas encore amusant ?

Année-lumière ratchets encore un autre cran. Toute la prémisse de Année-lumière est que les figurines d’action Buzz Lightyear dans Histoire de jouet n’étaient en fait que des promotions pour ce film; que ce film n’est pas seulement la propriété intellectuelle que nous connaissons et aimons, mais quelque chose de plus authentique. Année-lumière est, selon le scénario modernisé de Disney-Pixar, la véritable histoire réelle. Et dans un paysage créatif voué à fouiller le passé, n’est-ce pas une idée plutôt astucieuse ?

Ceci est légèrement compliqué par une sensibilité dans Année-lumière que, en tant que public, nous sommes assez intelligents pour comprendre le fonctionnement des saisies d’argent. Il est difficile de prendre trop au sérieux la critique souriante de Disney sur le consumérisme, car Disney est la force dont il fait semblant de se moquer.

Les très nombreux films du Histoire de jouet franchise sont sur la façon dont ces jouets à l’emporte-pièce sont en réalité des individus avec des sentiments humains qui ne sont pas jetables. Cette mise en garde astucieuse permet de nouvelles Année-lumière marchandises et Histoire de jouet jouets, peluches, tentes et costumes coexistent dans les magasins Disney.

Année-lumière exploite beaucoup la nostalgie et le nom de marque existants pour compléter son box-office. En fonction de son succès financier, il peut y avoir plusieurs autres Année-lumière films à l’avenir. La possibilité de continuer à produire du contenu Buzz Lightyear est particulièrement pratique pour Disney depuis 2019 Histoire de jouets 4 devait être la fin du Histoire de jouet films.

Mais le plus drôle, c’est qu’il y en a plein dans Année-lumière c’est assez bon pour se tenir debout tout seul. Cela n’avait pas besoin d’être à propos de Buzz Lightyear. « Courageux et loyal sans les meilleures idées » pourrait s’appliquer à de nombreux personnages. Ce sont les amitiés de Buzz qui font ce film.

D’abord avec Alisha. Alors que Buzz réagit à la tragédie en essayant de forcer la correction, Alisha s’adapte. Elle dirige le reste de l’équipage dans la création d’une maison pour eux-mêmes sur cette nouvelle planète : construction de bâtiments et d’espaces de vie, construction de laboratoires pour cultiver les ressources et la subsistance, et apprendre à se défendre contre les très gros insectes de la planète. Les scientifiques, les architectes et les ingénieurs prospèrent.

Alisha commence également sa propre vie.

Elle commence à sortir avec un autre membre d’équipage, qui s’épanouit dans la romance. Au fil des années, Alisha et son partenaire ont des enfants et leurs enfants ont des enfants. Buzz, qui revient aussi souvent qu’une année bissextile, rate une grande partie de sa vie.

Alisha ne lui en veut pas. Elle sait que son meilleur ami doit essayer de sauver son équipage – même s’ils n’ont peut-être pas besoin d’être sauvés, compte tenu de leur adaptation. Elle comprend que Buzz continuera à charger dans l’espace quatre ans à la fois, alors elle lui donne un chat robot nommé Sox (Peter Sohn) pour lui tenir compagnie.

Finalement, la dernière course dans l’espace de Buzz est réussie et il a la solution pour ramener tout le monde à la maison ! Mais malheureusement, Buzz revient 22 ans dans le futur et sa planète d’adoption est maintenant assiégée par une menace robotique. Buzz et Sox sont le meilleur espoir de la colonie, mais se retrouvent également responsables de la petite-fille ensoleillée mais extrêmement verte d’Alisha, Izzy (Keke Palmer), et de ses compagnons, le lâche Mo Morrison (Taika Waititi) et l’ex-escroc octogénaire Darby Steel (Dale Soules). C’est l’heure des leçons d’amitié, deuxième round.

Izzy, son équipe hétéroclite et Buzz s’apprennent inévitablement sur l’héroïsme et la vie – le genre de leçons que Pixar est si habile à raconter. Ces battements émotionnels sont frappés si précisément que Pixar devrait penser à faire payer ses concurrents pour la clinique. Buzz fera grandir un cœur. Izzy en apprendra plus sur sa grand-mère. Sox apprendra à aimer malgré ses circuits androïdes.

Année-lumièreLa conclusion de télégraphie un autre film : Buzz, Izzy, Sox et tous les amis qu’ils se sont faits sont attachés et prêts à voler en hypervitesse. Et même si je suis sûr que ce sera un bon moment, j’hésite un peu plus à me joindre.

L’attrait de Buzz Lightyear – le jouet et maintenant l’astronaute – a été que le personnage ose rêver malgré le monde entier qui lui dit que ce n’est pas pratique. Son existence est censée témoigner d’une possibilité infinie, et son adhésion à celle-ci est si obstinée qu’elle frise la frustration. Année-lumière nous donne un aperçu fugace de cela, mais ce film assez bon n’est pas le moins du monde concerné par l’inconnu. Il n’y a aucune pensée pour tracer un avenir pour le personnage qui semble le moins surprenant ou inventif, surtout par rapport aux endroits où l’original Histoire de jouet l’ont pris.

Le box-office peut aller à l’infini, mais nous n’obtiendrons jamais rien au-delà des limites de la propriété intellectuelle.