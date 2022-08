Critique du film Liger: Vijay Deverakonda impressionne dans ce réalisateur de Puri Jagannadh qui est divertissant en morceaux

Nom du film : Ligre

Fonte de Liger: Vijay Deverakonda, Ananya Panday, Ramya Krishna, Mike Tyson, Ronit Roy

Directeur Ligre : Puri Jagannadh

Où regarder : Théâtres

Critique du film Liger Par : Sarvepalli Bhavana

Avec Vijay Deverakonda, Ananya Pandey et Ramya Krishna dans les rôles principaux, le réalisateur de Puri Jagannadh, Liger, est sorti sur les écrans aujourd’hui. Ce film très attendu et très attendu a beaucoup de battage médiatique parmi les jeunes et sur les réseaux sociaux, mais s’est ouvert à des réponses mitigées de partout. Mais est-ce que ce film vaut tout le battage médiatique? Regarde.

Liger ( Vijay Deverakonda ) et sa mère Balamani ( Ramya Krishna ) descendent à Mumbai de Karimnagar pour se former pour le championnat des arts conjugaux mixtes par Christopher ( Ronit Roy ). Pour gagner leur vie, ils vendent du thé dans les rues de Mumbai. Le rival de Christopher est Sanju qui est déjà champion de MMA et maintenant Liger doit gagner contre Sanju sur le ring. Liger tombe amoureux de Taniya qui est la sœur de Sanju.

Taniya, un jour, rompt sa relation avec Liger à cause de son problème de bégaiement. Il perd confiance alors que la compétition approche. D’un autre côté, Balamani fait tout son possible pour lui redonner confiance et le pousser sur le ring. Alors que le combat entre lui et Sanju devient personnel, Liger commence à le prendre au sérieux pour se venger de Taniya. Mais c’est la responsabilité de Liger de gagner car il devient une source d’inspiration pour de nombreux garçons du ravin comme lui. De plus, sa mère rêvait de le voir devenir un champion. Réussira-t-il ? Est-ce si facile pour un jeune des bidonvilles de Bombay de devenir champion international ? Il n’y a pas de méchants ici ? Voyons ça aussi.

Ce qui est chaud?

Ce premier acteur qui mérite toute l’appréciation ici est Ramya Krishna. Elle est l’âme du film. C’est une mère incendiaire qui ne laisse aucun mal s’approcher de son fils. Pas même une fille. Sa performance dans ce film est puissante. La transformation physique de Vijay Deverakonda en champion d’arts martiaux mérite des applaudissements. Sa performance en tant que gars qui bégaie est naturelle. Il s’est mis dans la peau du jeune baroudeur des bidonvilles et son avatar est hallucinant. Ronit Roy, Ali, Getup Srinu et Vish ont fait du bon travail. Regarder Mike Tyson à l’écran donne un high au public et sa scène d’introduction donnera la chair de poule au public.

Le travail de caméra de Vishnu Sharma est bon. BGM élève presque toutes les scènes. Grâce à Charmme, les valeurs de production sont élevées. Le réalisateur Puri Jagannadh a montré sa marque dans le film. Ses dialogues, la caractérisation des artistes et chaque détail minutieux sur lequel il s’est concentré sont tout simplement époustouflants. Il est venu avec un film après trois longues années et le directeur l’a emporté dans vos cœurs en morceaux. La première moitié du film est très forte et la marque de Puri est très visible ici.

Qu’est-ce qui ne l’est pas?

La seconde moitié du film est très ennuyeuse, irritante, ennuyeuse et ainsi de suite. Il est écrit et tourné de manière très médiocre. Le héros commence à travailler sur quelque chose et finit par faire autre chose à la fin. Le point culminant aurait pu être bien meilleur et ce que vous vous attendez à voir, c’est ce qui ne s’y passe pas. Ananya Pandey est l’un des plus gros défauts du film. Bien qu’elle apporte des rebondissements dans l’histoire, elle n’a vraiment rien de charnu avec lequel jouer. C’est juste une poupée glam qui a un skin show à faire. On dit que Liger est un film telugu. Mais tout le film est tourné en hindi et doublé en telugu. C’est une chose tellement dégoûtante à regarder. Seuls Vijay Devarakonda, Ramya Krishna et Ali récitent des dialogues en telugu. L’arrière-plan de Mumbai est un drapeau rouge et vous ne pouvez vraiment pas vous y connecter.

Verdict:

Dans l’ensemble, le Liger parvient ici à impressionner le public mais le réalisateur échoue à raconter une histoire réussie.