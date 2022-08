Critique du film Liger: les internautes doublent Vijay Deverakonda et Ananya Panday avec “Disaster” et “flop” [View Extreme Reactions]

Ligre mettant en vedette Vijay Devérakonda et Ananya Panday est sorti dans les salles de cinéma. Critiques de films sur Liger sont mis en ligne. Liger a été l’un des très attendus avec Vijay Deverakonda qui a été qualifié de béguin national ces jours-ci. Liger est un thriller d’action où Vijay joue un boxeur. Le film est réalisé par Puri Jagannadh et est également produit par lui aux côtés Charmme Kaur et Karan Johar. Voyons ce que les internautes ont à dire sur le film Liger de Vijay et Ananya Panday ci-dessous :

Les internautes appellent Liger “désastre” et “flop” ; partager des réactions extrêmes

Ainsi, les tweeples, c’est-à-dire ceux qui ont déjà regardé Liger dans les salles de cinéma, tweetent leurs réflexions sur le film. La star de Vijay Deverakonda et Ananya Panday semble avoir échoué à trouver un accord avec le public. Il y a eu des critiques de films extrêmes sur Liger tapées sur Twitter dans lesquelles les fans ont qualifié le réalisateur de Puri Jagannadh de désastre et l’ont déjà qualifié de flop. Liger sera tendance pendant longtemps dans Nouvelles du divertissement à présent. Découvrez Liger Movie Review des internautes ici:

Ne mettez pas votre carrière en danger @TheDeverakonda Réaliser et arrêter JGM ?#Liger Comm_nder (MALZ ?) (@Vintage_Babu) 25 août 2022

Affaire disparue #Liger Intha Cringe ah ? @purijagan Rowdy est aimé/détesté mais pas ignoré . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ila evadu iyna veste, vadi watta byatiki lagi bengandi #WaatLagaDenge pic.twitter.com/cvi0pOxbbB Kalyaan (@kalyaan__) 25 août 2022

#Liger Un sinistre Vidya Chandrababu (@ItsVidyaBabu) 25 août 2022

Liger : Quelle merde ? Film plein de crincheux Vjd & @ananyapandayy je ne sais pas comment agir Surtout quel genre d’expressions donne-t-elle ?? ?? ? les pires talents d’acteur que j’ai vus Ramya Krishnan crie toujours ?? Pas de scénario #VijayDevarakonda #AnanyaPanday #Liger pic.twitter.com/hyODLSmFTc Sam_Curran (@Samcurran1234) 25 août 2022

#Liger Vous n’avez plus besoin d’aller dans un magasin médical pour acheter des médicaments comme “Disprin”, “Saradon”. Les propriétaires de salles le distribuent gratuitement à l’extérieur de leurs salles si vous allez voir Liger ? JITESH ROCHLANI (@Jiteshrochalani) 25 août 2022

Critique du film Liger FIRST par le comité de censure

Le comité de censure lors de la révision du film avait été fortement impressionné. Ils ont estimé que l’histoire d’amour d’Ananya avec Vijay dans le film gagnerait les cœurs. De plus, Vijay Deverakonda sera surnommé la prochaine star pan-indienne. Il a été dit que de sa livraison de dialogue à ses problèmes de bégaiement et ses combats, tout créera une histoire. Ramya Krishna avait également gagné des cœurs.

Controverse sur le boycott de Liger

Il y a quelques jours, Vijay Deverakonda a partagé sa réflexion sur l’ensemble de la tendance Boycott Bollywood et Laal Singh Chaddha. Ses réactions ont suscité de vives critiques. Et cela a finalement conduit les internautes à appeler au boycott de Liger. Vijay Deverakonda a ensuite réagi à la même chose. Il a demandé s’ils devaient arrêter de sortir leurs films. Il a dit que le public les avait créés et qu’ils le faisaient uniquement pour eux. Plus tard, Vijay a dit qu’il faisait confiance à Dieu et avait les bénédictions de sa mère.