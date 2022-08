Critique du film Laal Singh Chaddha : Nagarjuna qualifie le film d’Aamir Khan de « bouffée d’air frais » ; fait l’éloge de son fils Naga Chaitanya

Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan vedette Laal Singh Chaddha est l’un des films les plus attendus de l’année. Le film, qui met également en vedette Mona Singh et Naga Chaitanya dans des rôles clés, devrait sortir le 11 août 2022. Il y a quelques jours, Aamir a organisé une projection spéciale du film pour quelques célébrités du Sud. Le père de Chay et superstar Telugu Nagarjuna a regardé le film lors de la projection, et récemment, il est allé sur Twitter pour partager sa critique de Laal Singh Chaddha.

Nagarjuna a partagé une note qui disait : “A eu le privilège de regarder Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan. Une bouffée d’air frais ! Un film qui va plus qu’à la surface. Un film qui vous émeut de l’intérieur ! réfléchissez !! Il est accompagné d’un message simple, l’amour et l’innocence conquièrent tout !! C’était merveilleux de voir Naga Chaitanya grandir en tant qu’acteur. Le réalisateur Advait Chandan, l’écrivain Atul Kulkarni et l’équipe, vous venez de nous remonter le moral !!”

Laal Singh Chaddha marquera les débuts de Naga Chaitanya à Bollywood. Bien qu’il s’agisse d’un film en hindi, il sera également doublé et diffusé en tamoul et en télougou.

Réalisé par Advait Chandan, Laal Singh Chaddha est le remake du film hollywoodien Forrest Gump. Aamir, Kareena et Chay ont été occupés par les promotions du film et ont donné de nombreuses interviews dans lesquelles les acteurs ont parlé du film.

#BoycottLaalSinghChaddha est à la mode sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Cependant, il y a quelques jours, lors d’une interaction avec les médias, Aamir Khan a demandé aux gens de ne pas boycotter son film et de le regarder dans les salles.

Laal Singh Chaddha affrontera la vedette d’Akshay Kumar, Raksha Bandhan. C’est le choc des titans au box-office, et tout le monde attend de voir quel film remportera la course au box-office.