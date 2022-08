Critique du film Laal Singh Chaddha: Le film d’Aamir Khan est une DÉCEPTION, le public le qualifie d’ennuyeux jusqu’au cœur; ‘Forrest Gump kharab kar di’

Le film le plus ambitieux d’Aamir Kahn, Laal Singh Chaddha, est sorti en salles et le public qui a regardé le film jusqu’à présent le qualifie d’ennuyeux et de grande déception. Alors que les critiques affirment également que le film n’a pas réussi à impressionner et comment. L’expert en commerce Taran Adarsh ​​a qualifié le film de déception dans sa critique en un mot. Alors que le public qui a regardé le film se dit que beaucoup ont laissé le film dans l’intervalle car c’était sacrément ennuyeux. La magie d’Aamir Khan et de Kareena Kapoor Khan n’a pas fonctionné cette fois. Jetez un œil aux avis publics du public sur Twitter.

Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan est un désastre épique et de nombreuses personnes affirment qu’ils ont gâché Forest Gump

#OneWordReview…#LaalSinghChaddha: DÉCEVANT. Évaluation: #Aamir Khanvéhicule de retour #LSC tombe en panne de carburant à mi-chemin Manque d’un scénario captivant pour vous captiver [the second half goes downhill] A des moments formidables, mais manque de feu dans sa totalité. #LaalSinghChaddhaRevue pic.twitter.com/rTuYfJT629 Taran Adarsh ​​(@taran_adarsh) 11 août 2022

Mission réussie ??#BoycottLaalSinghChaddha Les gens ne sont pas allés à Watch #LalSinghChaddha Avant la pandémie Bollywood La star prend le public pour acquis maintenant le public prend la star de Bollywood pour acquis.Forrest Gump Sœurs SSR en attente de justice#Meilleur que l’original#LaalSinghChaddhaRevue pic.twitter.com/CmZzXY4qge ?? ?????? ??? (@Boss42265174) 11 août 2022

#LaalSinghChaddhaRevue J’ai entendu dire que le plus gros point négatif de ce film est Aamir Khan. Les gens quittant le théâtre en intervel. Forrest Gump est génial. pic.twitter.com/boVAPvbQri Indien (@SikhariShambu) 11 août 2022

Les gens ont quitté le théâtre par intervalle #LaalSinghChaddhaRevue ? pic.twitter.com/g6iwoyxkAF Atul $ingh $hanu (@Mafiya_Shanu1) 11 août 2022

1,5 étoile à #LalSinghChaddha par Austin Chronica, un journal américain, parce que les revues de journaux indiens peuvent être achetées l !!! Ne perdez pas votre temps et votre argent pour un remake de film juste parce que c’est les vacances !!!#BoycottLalSinghChaddha #Aamir Khan #KareenaKapoorKhan pic.twitter.com/8OJIHD3Lyt Miss_Creation #BRG (@RachnaRS163) 10 août 2022

? #LaalSinghChaddha : UN SINISTRE Évaluation: Même #AmirKhan Big Star ne peut pas enregistrer son film #LaalSinghChaddha d’échouer et il est déjà peu probable que son film se remette Conclusion : CATASTROPHE ÉPIQUE MISSION ACCOMPLIE SSRIANS #LaalSinghChaddhaRevue #OneWordReview… pic.twitter.com/bXEVNnTFBl Shraddha P Gupta (@shraddhaPGupta) 11 août 2022

Bien que certains aient même adoré le film et salué la performance d’Aamir Khan et de Kareena Kapoor Khan dans le film

Laal Singh Chaddha a été l’un des films les plus attendus. Et tout cela valait la peine d’attendre #Aamir Khan et #KareenaKapoor a fait si bien?#LaalSinghChaddhaRevue pic.twitter.com/wgujY4Mle8 Shweta Thakur (@shweta61748245) 11 août 2022

Depuis la sortie de la bande-annonce de Laal Singh Chaddha, il y a eu beaucoup de négativité autour du film et il semble que cela ait eu un impact. Accepteriez-vous?