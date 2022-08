Critique du film Laal Singh Chaddha: la vedette d’Aamir Khan touche un accord avec quelques touches émotionnelles, mais dans l’ensemble, c’est long, fatigant et déroutant

Film : Laal Singh Chaddha

Le casting de Laal Singh Chaddha: Aamir Khan, Kareena Kapoor, Mona Sing, Naga Chaitany

Laal Singh Chaddha Réalisateur: Advait Chandan

Où regarder : dans les cinémas

Aamir Khan est de retour sur grand écran après un écart prolongé de 4 ans et son dernier film, Les voyous de l’Hindostana fini comme l’un des plus gros flops de sa carrière, donc la responsabilité lui incombe à la fois en tant que vedette principale et producteur sur le reste de la distribution et du réalisateur Advait Chandan livrer et livrer gros. Malheureusement, cela ne ressemble pas Laal Singh Chaddha livrera beaucoup, pas parce qu’il s’agit d’un remake de Tom Hank chef-d’oeuvre Forrest Gump ou à cause de l’agacement Boycotter Laal Singh Chaddha tendance ou même à cause des tarifs exorbitants des billets, mais juste parce que l’Aamir et Kareena Kapoor Khan starrer ne parvient pas à trouver un accord à quelques exceptions près.

Alors, êtes-vous enthousiasmé par ce qu’il faut regarder ce week-end ou ce qu’il faut regarder cette semaine et vous vous demandez si Laal Singh Chaddha vaut votre temps? Faites défiler vers le bas pour notre plein La critique du film Laal Singh Chaddha…

De quoi ça parle

Un homme handicapé mental, l’éponyme Laal Singh Chaddha (Aamir Khan) traverse un voyage incroyable, faisant partie et influençant quelque peu plusieurs moments clés de l’histoire indienne tout en découvrant de nouvelles facettes étonnantes sur lui-même en cours de route.

Regarder le Bande-annonce de Laal Singh Chaddha dessous:

Ce qui est chaud

À son crédit, Laal Singh Chaddha n’est pas un remake page par page de Forrest Gump et au crédit de l’écrivain Atul Kulkarni, il a réussi à imprégner astucieusement le scénario d’importantes notes clés de l’histoire indienne dans le cadre du voyage de Laal. Le voyage lui-même est inspirant à certains endroits et aussi émouvant à d’autres. Plus important encore, les acteurs font un excellent travail pour transmettre ces émotions, Kareena Kapoor et Mona Singh s’élevant même au-dessus du scénario et Naga Chaitanya faisant un poing de sa part. En ce qui concerne Aamir Khan, c’est en seconde période qu’il brille vraiment. Le travail de caméra de Satyajit Pande est une chose de beauté, tout comme les valeurs de production. Le point culminant est cependant le camée de Shah Rukh Khan.

Qu’est-ce qui ne l’est pas

Laal Singh Chaddha est tout simplement trop long, ennuyeux par endroits et fatigant à terminer à l’approche de la fin, mais ne semble jamais l’atteindre. En fait, le monteur Hemanti Sarkar doit être interrogé sur la façon dont il a coupé l’ensemble du film. Aucune des chansons ne fonctionne (ce qui est arrivé à Pritam) et même la partition de fond ne laisse aucune trace. Aamir Khan exagère également étonnamment son acte en première mi-temps, principalement lorsqu’il joue la version plus jeune de Laal. Les grands aigus et le fort punch émotionnel manquent malheureusement tout au long du film.

Verdict BL

Laal Singh Chaddha est un film qui avait besoin d’une bien meilleure résonance émotionnelle, d’une inspiration bien plus élevée et d’un bien meilleur acte de sa vedette principale, Aamir Khan. Toutes ces choses sont là, mais dans une courte mesure. BollywoodLife obtient 2 étoiles sur 5.