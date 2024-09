Critique du film Killer’s Game (2024)

Au fil des années, de nombreux lutteurs ont tenté de passer du ring au grand écran, et parmi eux, je pense que mon préféré est Dave Bautista, qui s’est révélé être une personnalité véritablement intrigante à l’écran au cours des dernières années. Bien sûr, il est suffisamment effrayant et imposant pour être convaincant dans des rôles d’action pure, mais cela va plus loin : il a également montré un réel talent pour la comédie dans des films comme Les Gardiens de la Galaxie et Glass Onion, et, dans les occasions où on lui a demandé de faire jouer uniquement ses muscles dramatiques, comme lors de son bref rôle dans Blade Runner 2049, il a fait preuve d’une qualité tranquillement terre-à-terre qui rappelle le regretté et grand acteur de caractère Robert Forster. Même lorsqu’il est coincé dans des films médiocres ou affreux comme les films My Spy, sa présence à l’écran est suffisante pour vous retenir de regarder. Bien que Bautista soit toujours aussi captivant dans la triste comédie d’action « Killer’s Game », même lui ne peut empêcher ce raté de se transformer rapidement en 100 minutes d’ennui sanglant.

Il incarne Joe Flood, un tueur à gages chevronné basé à Budapest. Ne vous inquiétez pas, car il est peut-être le personnage le plus éthique de ce genre à avoir été vu à l’écran depuis de nombreuses années : il n’accepte des missions que pour éradiquer ceux qui le méritent vraiment, il a un code d’éthique strict envers sa profession qu’il ne transgressera sous aucun prétexte, et le rôle de Zvi, son mentor/manipulateur, a été tenu par nul autre que Ben Kingsley, l’homme qui a joué Gandhi. Le gars a tellement de chance que pendant le massacre lors d’un récital de danse qui constitue la séquence d’ouverture, il parvient à avoir une rencontre mignonne avec la danseuse principale Maize (Sofia Boutella) qui se transforme en une romance qui l’inspire à vouloir quitter le jeu pour de bon, maintenant qu’il a ce qu’une bien meilleure comédie de tueur à gages aurait décrit comme « un nouveau respect de la vie ».

Hélas, Joe souffre également de maux de tête invalidants et son médecin lui annonce qu’il est atteint d’une maladie neurodégénérative incurable et ne lui donne que trois mois à vivre. Ne voulant pas que Maize le voie souffrir, il a l’idée de signer un contrat sur lui-même, mais lorsque Zvi refuse de s’en charger, il se tourne vers une autre tueuse, Marianna (Pom Klementieff), pour engager quelqu’un pour le tuer. Comme le père de Marianna est l’un des nombreux tueurs que Joe a tués au fil des ans, elle est parfaitement heureuse de faire appel à des personnes pour le travail. Malheureusement, au moment même où le contrat entre en vigueur (alerte spoiler !), le médecin de Joe l’appelle pour lui faire savoir qu’il y a eu une confusion au laboratoire et qu’il est en parfaite santé. Lorsque Joe essaie d’annuler le contrat, Marianna non seulement refuse mais fait appel à toute une série de tueurs et de mercenaires.

L’idée d’engager un tueur à gages pour tuer quelqu’un, de changer d’avis soudainement et de ne pas pouvoir obtenir l’annulation du contrat est un concept qui a fait son apparition dans de nombreux films au fil des ans. Le regretté Graham Chapman en a fait une comédie décalée intitulée « The Odd Job » (1978) et elle a été un élément clé de l’intrigue du grand « Bulworth » de Warren Beatty. Cependant, les scénaristes Rand Ravich et James Coyne, qui ont adapté un roman de Jay R. Bonnansinga, n’ont pas réussi à trouver une nouvelle tournure à ce sujet qui aurait pu le rendre plus intéressant. Une fois le scénario de base posé, le film n’est plus qu’une succession de scènes dans lesquelles Joe est confronté à des groupes de tueurs à gages de plus en plus colorés – dont un duo de strip-teaseuses lesbiennes, deux frères écossais dont chaque mot nécessite des sous-titres et ce qui semble être le groupe de K-pop le plus meurtrier au monde – et les tabasse, leur tire dessus, les poignarde et/ou les fait exploser dans des scènes contenant suffisamment de carnage pour faire paraître un film de John Wick pratiquement bouddhiste en comparaison. Cela aurait pu être acceptable si ces combats avaient été présentés avec le genre de flair visuel cinétique et d’énergie de ces films, mais ils sont traités par le réalisateur JJ Perry (dont le film précédent était le chasseur de vampires ennuyeux de Jamie Foxx « Day Shift ») d’une manière bruyante mais apathique qui est encore plus gâchée par la grande quantité de sang CGI terriblement peu convaincant.

Même dans ces circonstances pour la plupart désastreuses, Bautista fait de son mieux avec sa main (parmi d’autres parties du corps qui volent) exposée et le degré de réussite du film est presque entièrement dû à ses efforts. Je suppose que même s’il a dû se rendre compte que faire quelque chose comme ça était probablement un pas en arrière après être apparu dans des projets plus ambitieux comme les différents films du MCU, les deux films « Dune » et même « Knock at the Cabin », il était toujours déterminé à tout donner et par conséquent, c’est plus tolérable que cela aurait pu l’être entre d’autres mains. Quant au reste du casting, il y a un certain nombre de personnalités fortes parmi eux (y compris Terry Crews dans le rôle de l’un des tueurs à gages) mais ils sont pour la plupart gâchés – la fougueuse Boutella est réduite à jouer la petite amie inquiète, Kingsley ne fait clairement que suivre le mouvement et quiconque s’attend à de grandes choses des retrouvailles de Bautista et de sa co-star du MCU Klementieff sera déçu de découvrir qu’ils ne partagent que quelques minutes de temps d’écran ensemble au maximum.

À la fois ennuyeux et dérivé, « The Killer’s Game » est un produit cinématographique préfabriqué si totalement générique que la seule chose vraiment surprenante à son sujet est qu’il soit effectivement distribué en salle au lieu d’aller directement en streaming, où il serait englouti par l’algorithme rapidement et sans que personne ne le remarque ou ne pleure sa disparition. C’est dommage car Bautista, même à ce stade relativement précoce de sa carrière cinématographique, mérite clairement un meilleur matériel que celui qui lui a été accordé ici. Espérons qu’au moment où il deviendra enfin une star de cinéma à part entière, la plupart des gens auront oublié son existence. Bon sang, la plupart des gens auront probablement oublié son existence d’ici la fin du mois.