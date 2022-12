Critique du film Govinda Naam Mera: Le camée de Ranbir Kapoor est la seule bonne chose dans la vedette de Vicky Kaushal-Kiara Advani; les fans appellent cela une “perte de temps”

Vicky Kaushal, Kiara Advani et Bhumi Pednekar vedette Govinda Naam Mera a été libéré sur OTT et a reçu des réponses mitigées. Alors que les fans adorent le timing comique de Vicky et Kiara dans le film, les internautes sont en ligne avec le camée de Ranbir Kapoor dans le film. On voit Ranbir jouer lui-même dans le film et une scène de l’acteur a touché des millions de cœurs et les fans l’appellent la meilleure. Et prétendent que le film est une perte de temps. Ranbir Kapoor a mangé le film dit les fans et son apparition est aimée de tous.

#RanbirKapoor camée dans #GovindaNaamMera était impressionnant car il a eu un impact maximal en un temps limitépic.twitter.com/PgfNsx6rNU Harminder ??? (@Harmindarboxoff) 16 décembre 2022

La seule pièce qui en vaille la peine. Passer le reste les gars du cinéma ?????? ?????? (@startweet16) 16 décembre 2022

Évaluation: #GovindaNaamMera est un tour de divertissement à partir de la première image. Chargé d’éléments commerciaux, c’est la capacité des acteurs à bien jouer qui maintient le plaisir. #VickyKaushal est de premier ordre, très polyvalent, qui tue son acte. #GovindaNaamMeraRevue pic.twitter.com/MGcZKkaczp Nishit Shaw (@NishitShawHere) 16 décembre 2022

Je ne sais pas, comment Jhelo ce film #GovindaNaamMera? Mais je dois regarder pour le revoir. Le public doit comprendre la vie d’un critique, qui subit de telles tortures pour le public. KRK (@kamaalrkhan) 15 décembre 2022

Pendant ce temps, les prouesses d’acteur de Vicky Kaushal ont de nouveau reçu toutes les distinctions. Kiara Advani est appelée le cœur du film, Bhumi aussi a été appréciée pour avoir rendu absolument justice à son rôle. Dans l’ensemble, le film est un artiste ponctuel. Vicky Kaushal est l’un des acteurs les plus polyvalents de l’industrie et en ce moment, son mariage avec Katrina Kaif est devenu le plus parlé de la ville.