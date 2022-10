Critique du film GodFather: les internautes ne peuvent s’empêcher de louer l’incroyable performance de Chiranjeevi et la musique fantastique de Thaman S

Chiranjeevi, Nayanthara, Satyadevet Salman Khan La vedette GodFather est sortie sur les grands écrans aujourd’hui. Le film est un remake du film malayalam Lucifer. Bien que les remakes n’aient pas reçu une grande réponse cette année, tout le monde attendait avec impatience de savoir quelle réponse GodFather obtiendrait au box-office. Les cinéphiles sont ravis de regarder GodFather et l’une des raisons est que Chiraanjevi et Salman Khan se réunissent pour la première fois. De nombreux internautes ont regardé le film et ont publié leurs critiques sur les réseaux sociaux. Eh bien, le film a reçu une bonne réponse,

Les internautes ne peuvent s’empêcher de louer l’incroyable performance de Chiranjeevi et la musique fantastique donnée par Thaman S. Découvrez les tweets ci-dessous

#GodFatherReview Bonne 1ère mi-temps Puissante 2ème mi-temps ?@MusicThaman Bhayya apporté #Diwali Tôt #Dasara Tous les BGM sont allumés ???? Grandement adapté par @jayam_mohanraja ? Bossu …. Vous êtes le roi et le roi Maker (Swag and Style)#BossIsBack ? @KChiruTweets Anna ? SS ARAVIND (@aravind3953) 5 octobre 2022

GodFather est un film important pour Chiranjeevi puisque ses deux dernières sorties, Sye Raa Narasimha Reddy et Acharya, n’ont pas réussi à se faire une place au box-office. Il sera donc intéressant de voir quelle sera la réponse de GodFather au box-office.

Selon la réservation à l’avance et l’occupation anticipée, il est prévu que le film puisse collecter Rs. 15 crores au box-office le premier jour. Mais c’est aussi un jour férié aujourd’hui, alors peut-être qu’il y aura un coup de pouce dans les émissions du soir. Attendons et regardons.