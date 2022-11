Critique du film: Glass Onion, le mystère du meurtre de Rain Johnson, va plus loin que Knives Out

Il y a une chanson sur l’album éponyme des Beatles – plus communément appelé l’album blanc – intitulé “Glass Onion”, et c’est un peu un casse-tête. “Je t’ai parlé des champs de fraises / Tu connais l’endroit où rien n’est réel / Eh bien, voici un autre endroit où tu peux aller / Où tout coule”, commence la chanson. C’est autoréférentiel, avec des clins d’œil à des chansons comme “I Am the Walrus”, “Fixing a Hole” et “The Fool on the Hill”, et les gars chantent sur “regarder à travers un oignon de verre”, où vous pouvez “voir comment vit l’autre moitié.

Qu’est-ce que cela signifie, pourriez-vous demander? Eh bien, rien, et c’est pourquoi John Lennon l’a écrit, expliquant en 1970 que “je riais parce qu’il y avait eu tellement de charabia à propos de [the Beatles’ Sgt. Pepper album], jouez-le à l’envers et vous vous tenez sur la tête et tout ça. Les gens lisaient beaucoup trop dans les paroles des Beatles ; Lennon voulait les embrouiller un peu en servant des paroles énigmatiques qui ne voulaient rien dire du tout. (Charles Manson n’a pas compris la blague et est devenu convaincu – ou du moins convaincu ses partisans – que l’album blanc était en fait la tentative des Beatles de le contacter, lui et sa “famille”, et de les avertir d’une guerre raciale à venir ; finalement, cela est devenu l’impulsion pour les meurtres infâmes de Sharon Tate, Jay Sebring et trois autres sur Cielo Drive. Mais c’est une autre histoire pour un autre jour.)

Quoi qu’il en soit, ne lisez pas trop les paroles de la chanson – mais lisez peut-être un peu parce qu’ils semblent avoir fourni un peu de point de départ à Rian Johnson alors qu’il écrivait et réalisait Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés. C’est la suite de son hit de 2019 Couteaux sortis, et de même, ce film concerne un grand mystère avec un grand nombre de personnages. Le seul vestige du premier film est le détective Benoit Blanc, joué par un Daniel Craig à l’accent ridicule, qui semble, une fois de plus, s’éclater. (Et qui ne le ferait pas? Ils ont tourné en Grèce pendant la pandémie.) Cette fois, il s’est retrouvé sur l’île natale d’un milliardaire de la technologie nommé Miles Bron (Ed Norton) avec un groupe d’amis de l’université de Bron pour un week-end et quelques sorte de surprise non précisée.

(Miles Bron n’est pas exactement l’anagramme d’un certain propriétaire de Twitter, mais ce n’est pas si loin ! Mais je suis sûr que je lis des choses.)

Le plaisir de la Couteaux sortis série est, en grande partie, que vous êtes simplement invité à rejoindre une fête. Oui, il y a des meurtres, mais c’est quand même un bon moment, et tout le monde semble s’amuser à faire le film. Les invités ne sont pas seulement Norton et Craig, mais Kate Hudson, Dave Bautista, Kathryn Hahn, Janelle Monáe, Leslie Odom Jr. et Jessica Henwick, ainsi que de nombreuses célébrités surprises qui se présentent pour de brefs et délicieux camées. Ils essaient tous de résoudre le mystère, et vous aussi. Et au final, c’est une immense satisfaction.

De cette façon, il est clair que Johnson travaille dans la longue tradition de la grande Agatha Christie, qui peuple fréquemment ses romans policiers, dirigés par des détectives comme Miss Marple et l’inspecteur Poirot, avec des moulages de personnages qui représentent des personnes de tous les horizons sociaux et strates culturelles du XIXe siècle. Il y a des vieilles filles, des médecins, des dames instruites, des goujats mal élevés, des domestiques, des inspecteurs, des ministres, etc. – tous des types qui subvertissent parfois mais qui remplissent le plus souvent le stéréotype. Et puisque vous savez quelles sont les caractéristiques de chaque personne, il est beaucoup plus facile de plonger dans le mystère et d’en profiter au fur et à mesure.

Comme Christie, Johnson place un détective au centre – Blanc, dans ce cas – qui semble un peu excentrique et facile à sous-estimer mais qui est en fait très rusé et observateur. Votre travail consiste à vous battre avec lui, à essayer de résoudre le mystère avant lui. Tout cela fait Verre Oignon une explosion et invite le public non seulement à s’asseoir passivement mais à participer activement au film.

Mais en même temps, les deux Couteaux sortis et Verre Oignon abriter un peu d’un avantage comme, je suppose, sied au titre de la série. Le premier film n’était pas seulement une comédie policière amusante; c’était satirique, une brochette de vieil argent et une sorte de type pseudo-progressiste qui veut vraiment juste préserver sa propre position sociale. (Se souvenir du Hamilton références?) La série a commencé comme un regard barbelé sur «comment vit l’autre moitié», comme l’a écrit Lennon.

Pour le deuxième film, Johnson se dirige vers le monde des «fondateurs» autoproclamés, que je pense qu’on appelait autrefois la «classe créative» – des gens qui vénèrent l’innovation, vivent de fumée et de miroirs, parlent d’aller vite et casser des choses, et s’enrichir par des moyens qui sont peut-être moins qu’éthiques. Le film prend un malin plaisir à les embrouiller tous, à déballer lentement et à exposer leur hypocrisie, leur bêtise et leur banalité.

Bien sûr, il y a une couche d’ironie à critiquer les fondateurs et les innovateurs de la technologie lorsque votre film est financé et distribué par l’une des plus grandes histoires de la technologie : Netflix, qui a irrévocablement modifié la forme du cinéma et du divertissement au cours des 15 dernières années. ou alors. En fait, même ce film fait partie des efforts de Netflix pour comprendre comment il restera en vie ; il dure une semaine dans des cinémas limités, suivi d’une pause de plusieurs semaines avant d’atterrir sur le streamer. Une stratégie étrange pour une suite à un film qui a vendu beaucoup plus de billets que quiconque ne le pensait et qui a fait un énorme retour sur son budget modeste. Quelle que soit la stratégie de Netflix ici – peut-être un effort pour vendre les salles en une semaine, susciter un énorme buzz et se retrouver avec de nombreux abonnements de personnes qui voulaient le voir dans les salles et ne pouvaient pas obtenir de billet ? – c’est le genre d’expérimentation que les types d’aujourd’hui de la Silicon Valley semblent exulter. C’est exactement le genre de chose que Miles Bron et ses copains pourraient essayer de faire.

Mais alors, c’est peut-être le point? Il y a de fortes chances que Verre Oignon est, en un sens, satirique sur lui-même – un mystère de meurtre avec un côté dirigé par réflexe. Tout en s’amusant, bien sûr.

Ou peut-être que ce n’est pas le cas. C’est peut-être juste pour rire. Il y a eu tellement de charabia, après tout. La joie de Verre Oignon est que vous pouvez lire dedans, ou simplement le laisser couler sur vous et profiter de la balade.

Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés ouvre en salles le 23 novembre pendant une semaine, puis sera présenté en première sur Netflix le 23 décembre.